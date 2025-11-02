Die Computermaus ist in die Jahre gekommen, doch ein massentauglicher Nachfolger schien bislang nicht in Sicht. Auf dem Crowdfunding-Portal Kickstarter taucht nun eine Erfindung auf, die eines näheren Blickes würdig ist: Der Prolo Ring, ein minimalistischer Fingerring zur Gerätesteuerung, war innerhalb von neun Minuten nach Erscheinen auf der Plattform durchfinanziert! Was steckt hinter dem Hype?





Prolo Ring sieht wie ein Schmuckstück aus und wiegt 5 Gramm

Den Versuch, Computer mit einem Ring im Finger zu steuern, hat es schon zuvor mehrmals gegeben. Das Ergebnis waren klobige Produkte mit sichtbaren Tasten, die dieselbe Handhaltung wie bei einer Maus erforderten – inklusive der gleichen Belastung fürs Handgelenk. Der Prolo Ring sieht hingegen eher aus wie Schmuckstück, wiegt nach Herstellerangaben nur rund 5 Gramm und ist in drei metallischen Farben erhältlich. Wahrscheinlich ist es ein Leichtes, ihn einfach am Finger zu vergessen.

Bedienung hauptsächlich mit dem Daumen – und per Gestik

Das Steuerungsgerät ist für den Zeigefinger gemacht. Es besteht aus einem Trackpad, das der Träger mit dem Daumen bedient, einem 6-Achsen-Bewegungssensor und einem »Modstrip«. Letzteres ist eine Art weiteres Trackpad, das sich mit dem Zeigefinger der anderen Hand bedienen lässt. Du steuerst den Cursor aber hauptsächlich mit dem Daumen, vom Zeigen über das Klicken und Scrollen bis hin zum Wischen und Zoomen. Außerdem trackt der Ring mehr als 40 Gesten deines Zeigefingers, die du dir individuell programmieren kannst.





Tester meinen: »Überraschend intuitiv«

Die ersten Tester sollen den Ring als »überraschend intuitiv« empfinden. Dr. Joey Cheng, CEO von Prolo führt die Erfahrungen seiner Testpersonen weiter aus: »Innerhalb von etwa 15 Minuten können Benutzer die meisten alltäglichen Aktionen ausführen, ohne darüber nachdenken zu müssen. Die Anpassung dauert etwas länger, aber das ist Teil des Spaßes – sobald Benutzer beginnen, ihre eigenen Gesten und Makros zu erstellen, wird es eher zu einem kreativen als zu einem technischen Prozess. Letztendlich handelt es sich nur um Wisch- und Klickbewegungen – die Logik fühlt sich natürlich an.«

Noch nicht für Präzisionsarbeiten am Rechner geeignet

Für die tägliche Computernutzung kann der Prolo Ring offensichtlich die Maus vollständig ersetzen. Dazu gehören sowohl Spiele als auch Arbeitsaufgaben. Doch ist die Präzision des Zeigers ist wegen seiner geringen Größe derzeit noch eingeschränkt, sodass die Nutzer hochpräzise Arbeiten besser noch mit Maus (plus Ring als Ergänzung) ausführen sollten. Aber vielleicht sind auch bald schon Fotoretusche, CAD und 3D-Modellierung damit möglich; die Erfinder arbeiten weiter daran.

Quelle: newatlas.com