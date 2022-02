Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce möchte bis 2025 ein Kleinflugzeug in Serie herstellen, dass über 8 bis 18 Sitze verfügt und vollelektrisch betrieben werden soll. Dies lies Rob Watson vermelden, Präsident der Elektroabteilung des Herstellers.





Neues batterieelektrisches System

Ermöglicht werden soll das Elektroflugzeug durch eine von Rolls-Royce selber entwickelte batterieelektrische Plattform namens P-Volt. Das erste Flugzeug soll es mit einer Leistung von etwa 600 Kilowattstunden schaffen, mit sechs bis acht Personen an Bord eine Reichweite von 80 Seemeilen zu erreichen. Mit besserer Batterietechnologie werde sich die Reichweite weiter verbessern. In den 2030er Jahren könnte es bereits möglich sein, 400 Kilometer weit zu fliegen, so der Elektro-Chef von Rolls-Royce im Rahmen der Singapurer Airshow. „Wir sind von der Technologie überzeugt. Jetzt müssen wir sie skalieren, damit sie einen bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss ausüben kann„, so Watson. Er wurde erst dieses Jahr auf seinen Posten befördert.





In naher Zukunft keine Langstreckenflüge mit Batterie

Wer nun darauf spekuliert, dass in naher Zukunft auch große Airliner von Boeing oder Airbus vollständig elektrisch durch die Luft fliegen werden, der wird allerdings enttäuscht werden. Laut Watson sei es derzeit noch nicht denkbar, Hunderte Menschen über weite Distanzen allein mit Batteriekraft zu befördern. Es scheitere an der Energiedichte und dem Gewicht der benötigten Batterien. Eine Netto-Nullbilanz lasse sich mit großen Flugzeugen derzeit nur mit synthetischen Krafststoffen oder Wasserstoff erreichen.

Die P-Volt-Plattform von Rolls-Royce soll in Zukunft in elektrischen Senkrechtstartern und Lande- und Pendlerflugzeuge verbaut werden. Aktuell befindet sich der Triebwerkshersteller in Gesprächen mit Lieferanten für Batteriezellen. Zwar sollen die Akkupacks von Rolls-Royce entwickelt und gebaut werden, eine eigene Batteriezellenfertigung ist aber derzeit nicht geplant.

Mit dem Elektroflugzeug „Spirit of Innovation“ konnte Rolls Royce im November 2021 gleich drei Rekorde brechen. Das Flugzeug erreichte eine Flughöhe von 3000 Metern in nur 202 Sekunden, war auf einer Distanz von drei Kilometer 555,9 Kilometer pro Stunde schnell und erreichte auf einer Strecke von 15 Kilometern Eine Höchstgeschwindigkeit von 623 Kilometer pro Stunde.

