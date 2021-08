Begonnen hat das Projekt in Phoenix, Arizona, jetzt weitet es sich nach San Francisco aus. Das wird ein ziemliches Upgrade, weil in den beiden Städten höchst unterschiedliche Bedingungen herrschen. Die autonomen Taxis von Waymo treffen in Phoenix auf trockenes, kaum wechselhaftes Wetter und ganz viel Platz auf den Straßen – entsprechend leicht haben sie es dort. In San Francisco hingegen wird die Situation viel komplexer, sowohl bezüglich der Verkehrsdichte als auch was die Straßenbreite und die klimatischen Bedingungen betrifft: eine Herausforderung also, die vor allem dazu dient, das System auf Herz und Nieren zu testen.





In San Francisco sind zunächst noch Fahrer an Bord

Waymo testet das autonome Fahren bereits seit 2009 aus, damals stand Google noch in direkter Verantwortung für das Unternehmen. Mittlerweile hat sich der Konzern abgetrennt, die beiden fungieren nun als Schwestergesellschaften. Schon damals startete das große Testprogramm in Arizona, das nun seit über einem Jahrzehnt läuft. Zu Anfang befand sich dort noch ein Fahrer am Bord jedes Taxis, der im Notfall eingreifen konnte, mittlerweile hat sich das geändert. Die autonomen Fahrzeuge bewegen sich heute selbständig durch die Stadt, doch in San Francisco setzt Waymo wieder auf größtmögliche Vorsicht: Die Fahrgäste in Kalifornien müssen sich jetzt noch nicht allein auf die Technik verlassen, sondern ihnen steht ein geschulter Fahrer zur Seite.

Gratis-Angebot für Test-Fahrgäste, die Rückmeldung geben

Das Angebot ist zunächst gratis, allerdings nur für eine begrenzte Personenzahl verfügbar. Die Probanden erklären sich damit einverstanden, nach ihren Fahrten Rückmeldung zu geben. Waymo lockt die Teilnehmer mit ganz besonderen Fahrzeugen an: Die Firma hat ausgerechnet elektrische I-PACE-Jaguar zu Robotaxis umgerüstet. In den vergangenen Jahren erlitt das autonome Fahren zahlreiche Rückschläge, ein tödlicher Unfall von Uber wurde zum Fiasko für die Technologie. General Motors wollte gemeinsam mit einer Tochtergesellschaft bis 2019 eine ganze Flotte selbstfahrender Taxis in San Francisco aufbauen, doch daraus wurde nichts. Waymo bleibt als vielversprechender Kandidat auf diesem Sektor übrig, erst im Juni erntete der Konzern 2,5 Milliarden Dollar im Rahmen einer Finanzierungsrunde.





Quelle: faz.net