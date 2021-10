Die Firma Silence ist bisher vor allem für die Produktion von E-Scootern bekannt. Die dabei erarbeitete Kompetenz hat das Unternehmen nun für ein ungleich größeres Projekt genutzt: Mit dem Silence S04 hat man ein eigenes Elektroauto entwickelt. Wobei dies formal nicht ganz korrekt ist. Denn streng genommen handelt es sich um ein sogenanntes Leichtfahrzeug. Anders als etwa beim Renault Twizy haben die Designer sich aber für eine Konstruktion entschieden, die stark an klassische Automobile angelehnt ist. Auf den Markt kommen soll das besondere Elektroauto in zwei Varianten. Die Version L6e besitzt einen 6-Kilowatt-Motor und kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern. Dies hat den Vorteil, dass das Fahrzeug schon mit einem Führerschein der Klasse AM – also ab 15 Jahren – gefahren werden darf. Die zweite Version L7e ist etwas leistungsstärker und kommt immerhin auf 90 Km/h in der Spitze. Dafür wird allerdings auch ein PKW-Führerschein benötigt.





Die Akkus werden mit einem speziellen Wagen transportiert

Eine Besonderheit bei den Silence-04-Fahrzeugen stellt zudem der Akku dar. Denn dieser kann von den Nutzern selbst gewechselt werden. Über das Gewicht der Batterie machte der Hersteller bisher allerdings keine Angaben. Sicher ist aber, dass der Akku nicht einfach getragen werden kann. Stattdessen muss er auf einem eigens entwickelten Wagen transportiert werden. Theoretisch ist es so aber denkbar, dass man das Auto mit mehreren Akkus kauft und diese bei Bedarf einfach austauscht. Außerhalb des Fahrzeugs können die Batterien dann in aller Ruhe aufgeladen werden, bis sie wieder benötigt werden. Praktisch dürfte die maximale Reichweite von 150 Kilometern aber für die meisten Fahrten ohnehin ausreichend sein. Die Möglichkeit zum Akkuwechsel dürfte daher vor allem auch dazu dienen, ein System zu etablieren, bei dem die Akkus nicht verkauft, sondern vermietet werden. Leere Akkus können dann an Tauschstationen einfach zurückgegeben werden.



Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden

YouTube immer entsperren

Die Produktion wird nächstes Jahr in Spanien beginnen

Dies würde helfen, den Kaufpreis für das Fahrzeug niedrig zu halten. Dieser soll bei mindestens 7.500 Euro liegen. Im Gegenzug würden aber eben auch monatliche Mietkosten anfallen. Der Ansatz funktioniert aber natürlich nur, wenn es auch ausreichend Wechselstationen gibt. Das Unternehmen möchte daher mit dem Aufbau eines entsprechenden Netzes in Madrid beginnen. Medienberichten zufolge soll im Sommer nächsten Jahres mit der Produktion der Leichtfahrzeuge begonnen werden. Diese wird in Spanien erfolgen. Später sind dann auch Exporte in andere Länder geplant. Bis dahin sollen dann auch weitere technische Details bekannt gegeben werden. Schon fest steht allerdings die Größe des Fahrzeugs: Mit einer Länge von 2,33 Metern und einer Breite von 1,56 Metern handelt es sich nicht gerade um eine Limousine. Immerhin bietet das Leichtfahrzeug aber Platz für zwei Personen und ein wenig Gepäck.

Via: Electrive