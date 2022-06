Außergewöhnliche Hotels sind im Trend: Ob unter Wasser oder im Eis — man kann quasi überall residieren. In Zukunft vielleicht auch in der Luft. Zumindest ist ein Konzept aufgetaucht, in dem ein fliegendes Hotel namens Sky Cruise dargestellt wird, das von Fusionsergie betrieben durch die Luft segelt.





Luxus in der Luft

In einem detaillierten Video-Renderin wird ein mächtiges Flugzeug gezeigt, das darauf ausgelegt sein soll, auf einem nahezu ununterbrochenen Flug bis zu 5000 Gäste zu beherbergen. Neben beeindruckenden Aussichten, die in so einem Konzept quasi wie selbstverständlich inbegriffen sind, bietet Sky Cruise zahlreiche Restaurants, eine Shopping Mall, Theater, Pools, Fitnessstudios mit Wellnessanlagen, Veranstaltungsorte und vieles mehr. In dem Video wird unter anderem das Potential eines solchen Hotels als Hochzeits-Location angepriesen.





Angetrieben von Fusionsenergie

Das Konzept wird von insgesamt 20 elektrischen Motoren angetrieben, die von einem „kleinen nuklearen Reaktor“ mit Energie versorgt, der in der Vorstellung der Designer eine kontrollierte Form der Fusionsreaktion nutzt. Gäste würden mit kleineren Luftfahrzeugen zu dem Megahotel reisen, und alle Reparaturen würden im Flug durchgeführt.

Insgesamt wirkt das Konzept zwar interessant, aber auch entsprechend unrealistisch. Das erste große Hindernis wäre sicher, dass nutzbare Fusions-Reaktoren auch weiterhin Zukunftsmusik bleiben, auch wenn mit Hochdruck an ihnen gearbeitet und geforscht wird. Aber auch die gewaltigen Dimensionen des fliegenden Hotels wären eine Herausforderung für Ingenieure. Und nicht zuletzt stellt der geplante Dauerbetrieb eine weitere Schwierigkeit dar — ganz zu schweigen von dem Vorhaben, so ein gewaltiges Flugzeug in die Luft zu bekommen. Dennoch handelt es sich um ein interessantes Gedankenexperiment. Ob wir seine Umsetzung, und sei es nur ansatzweise, noch erleben werden, darf indes bezweifelt werden.