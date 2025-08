Technologie entwickelt sich heutzutage in einem gewaltigen Tempo weiter. Infolgedessen ist es ganz normal, dass wir Geräte wie unser Handy bereits nach wenigen Jahren durch ein besseres Modell ersetzen. Damit das nicht zu oft nötig ist, bietet es sich an, von Anfang an ein Smartphone zu wählen, das technologisch zukunftssicher ist.





Leistungsstarker Prozessor

Wie viele andere Geräte hängt die Leistung eines Smartphones primär mit dem verbauten Prozessor zusammen. Besonders gefragt sind leistungsstarke Chips von Herstellern wie Apple oder Qualcomm, wobei auch die hauseigenen Exynos von Samsung zunehmend an Bedeutung gewinnen. Wenn wir uns für ein neues Samsung Handy mit Vertrag entscheiden, können wir mit einer starken Performance rechnen. Marken wie Samsung verbauen bei ihren Topmodellen schließlich immer die neueste Technik. Neben dem Prozessor spielt auch der Arbeitsspeicher (RAM) eine entscheidende Rolle. Für anspruchsvolle Anwendungen braucht es mindestens 12 GB RAM. Wesentlich besser sind Modelle mit 16 GB oder mehr.





Garantierte Updates

Wenn wir ein Smartphone mehrere Jahre lang nutzen möchten, sollten wir sicherstellen, dass es über den gesamten Zeitraum mit Updates versorgt wird. Zum einen können geopolitische Spannungen die Verfügbarkeit beeinträchtigen, zum anderen kommen stetig neue Modelle auf den Markt, weswegen viele Hersteller den Support für ältere Geräte bereits nach kurzer Zeit einstellen. Dies stellt ein Problem dar, da es nicht nur um eine bessere Performance, sondern auch den Schutz vor Bedrohungen geht. Geräte, die über einen längeren Zeitraum keine Updates erhalten, stecken voller Sicherheitslücken. Diese Sicherheitslücken können von Cyberkriminellen ausgenutzt werden.

Hochwertige Kamera

Moderne Smartphones sind so gut, dass sie die meisten herkömmlichen Kameras in den Schatten stellen. Ob wir richtig gute Fotos machen können oder diesbezüglich eingeschränkt sind, hängt jedoch nicht nur von der Anzahl an Megapixeln ab. Es macht etwa einen großen Unterschied, ob die Handykamera nur eine einfache Weitwinkeloptik besitzt oder mehrere hochwertige Objektive bietet. Ebenfalls wichtig sind KI-Funktionen, die sich automatisch um die Bildbearbeitung kümmern. Entsprechende Features sind einer der Hauptgründe dafür, dass selbst Laien ohne Bildbearbeitungskenntnisse beeindruckende Fotos machen können.

Langlebiger Akku

An sich ist die Akkulaufzeit der heutigen Smartphones weit besser als die der früheren Handys. Allerdings sind wir fast permanent mit dem Internet verbunden und nutzen die Geräte weit intensiver als früher. Insbesondere Apps mit hohem Energieverbrauch können Smartphones innerhalb weniger Stunden entladen. Ein langlebiger Akku ist daher unerlässlich, um die Geräte ohne Einschränkungen nutzen zu können und nicht ständig eine Powerbank herumtragen zu müssen. Gute Handys sollten mindestens auf eine Akkulaufzeit von 15 Stunden bei normaler Nutzung kommen. Die besten Geräte erreichen sogar über 20 Stunden. Wie schnell sie leer gehen, hängt jedoch stark von unserem Nutzerverhalten ab.

Gute Konnektivität

Nur die wenigsten Menschen machen sich beim Kauf eines neuen Smartphones Gedanken um die Konnektivität. Das ist verständlich, aber die rasante Entwicklung der drahtlosen Kommunikation und neue Übertragungsstandards haben die Nutzungsmöglichkeiten erheblich erweitert. Eine absolute Grundvoraussetzung ist 5G-Konnektivität, da das 4G-Netz nach und nach an Bedeutung verliert. Ebenfalls wichtig sind moderne Standards wie Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 und UWB. Je mehr Konnektivitätsoptionen ein Gerät bietet, desto flexibler können wir es im Alltag nutzen.