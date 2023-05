Ruhe. Keine dudelnde Musik, keine Regalreinräumer, keine Durchsagen, sogar die Scanner an den Kassen hört man kaum. Dazu gedämpftes Licht, fast wie daheim im Wohnzimmer, wenn der gemütliche Abend beginnt. Das klingt nicht nach dem Supermarkt um die Ecke, den wir alle kennen! Und doch könnte es bald auch in deiner Nähe so wie sein.





Neuer Trend fand seinen Weg von Neuseeland nach Konstanz

Der Einkauf im Discounter verläuft schon für Menschen, die ihre Sinnesreize normal verarbeiten können, nicht ohne Stress. Wie muss das erst für Autisten und andere Sensible sein, die von Lärm und Licht völlig überreizt werden? In Neuseeland gibt es einen neuen Trend, der dem Einkaufsstress entgegenwirkt: die stille Stunde. Für eine bestimmte Zeit in der Woche ermöglichen Supermärkte das Shopping in reizarmer Umgebung, dimmen das Licht, schalten die Musik aus, machen kein Durchsagen mehr.

Katrin Zorn brachte die Idee nach Deutschland, sie ist Mutter von zwei autistischen Kindern und Gründerin einer Betroffenenorganisation. Per Mail wandte sie sich ans Konstanzer EDEKA-Center Baur. In dem Schreiben stellte das sie das Konzept der stillen Stunde vor und fragte freundlich an, ob das auch etwas für diesen lokalen Supermarkt wäre. Mit einer Antwort rechnete sie erst einmal nicht, schon gar nicht mit einer derartig positiven!





Die „Stille Stunde“ im Video

Es kam besser als gedacht …

Doch es kam viel besser als gedacht, die Marktleitung zeigte sich interessiert und führte tatsächlich Anfang März 2023 in ihrem Haus die »Stille Stunde« ein. Zwei Stunden pro Woche, immer dienstags von 15 bis 17 Uhr, ist entspanntes Einkaufen angesagt. Dabei sind natürlich nicht nur sensible Menschen willkommen, sondern jeder, der sich ein wenig entstressen möchte. Geschäftsführerin Sabine Seibl trifft die Aktion ins Herz:

»Ich möchte erreichen, dass die Menschen aufeinander achten, gut miteinander umgehen, wertschätzend sind und Respekt voreinander haben, auch wenn ihr Verhalten unterschiedlich ist.«

Natürlich, die Einkaufswagen klappern immer noch, manchmal lärmt ein Kleinkind, hin und wieder erklingen laute Stimmen — und auch die Kassenschlange schrumpft dadurch nicht. Der Einkauf wird durch die Stille Stunden jedoch stressfreier, so empfinden es viele Kunden. Trotzdem schlägt das Konzept noch keine großen Wellen, aber das kann durchaus noch kommen.

Quelle: swr.de