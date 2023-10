Nachdem mit Wegovy in den letzten Monaten eine Spritze zum Abnehmen in den Medien war, folgt nun mit dem Wirkstoff Tirzepatid ein weiteres Mittel gegen Adipositas. Mit Hilfe des ursprünglich gegen Diabetes entwickelten Wirkstoffes nahmen stark übergewichtige Testpersonen innerhalb von eineinhalb Jahren im Schnitt etwa 21 Kilogramm ab, was etwa 26 Prozent ihres Körpergewichts entsprach. Infolgedessen verbesserten sich auch ihre Blutwerte sowie der Blutdruck.





Abnehmen per Spritze

Wer unter Adipositas leidet, der hat es häufig schwer, das überschüssige Gewicht wieder zu verlieren. Häufig stehen dem biologische Faktoren wie etwa die Gene, ein veränderter Energiehaushalt, eine entgleiste Steuerung des Sättigungsgefühls sowie eine veränderte Darmflora entgegen.





In jüngster Zeit kamen jedoch mehrere Wirkstoffe ins Gespräch, die ursprünglich gegen Diabetes entwickelt wurden, aber auch gegen Fettleibigkeit wirken. Darunter ist vor allem auch das Präparat Wegovy, das im Volksmund inzwischen als „Abnehmspritze“ bekannt geworden ist. Der Wirkstoff imitiert das Darmhormon Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1) und beeinflusst dadurch den Zuckerstoffwechsel und das Sättigungsgefühl. Die Patient:innen spüren als Folge weniger Hunger und nehmen nachhaltiger ab.

Neues Medikament auf dem Prüfstand

Eine weitere Weiterentwicklung steht nun im Licht der Öffentlichkeit: Der Wirkstoff Tirzepaptid, der ursprünglich gegen Diabetes entwickelt wurde. Eer imitiert nicht nur die Wirkung von GLP-1, sondern auch die des Darmhormons Glukoseabhängiges Insulinotropen Peptids (GIP). Der Pharmakonzern Ely Lilly führte eine klinische Studie durch, in der etwa zwei Drittel der Proband:innen ihr Körpergewicht mithilfe des Wirkstoffs um mehr als 20 Prozent reduzieren konnten.

Thomas Wadden von der University of Pennsylvania hat gemeinsam mit Kolleg:innen untersucht, ob sich diese Abnehmerfolg noch verbessern lässt. Zu diesem Zweck untersuchten sie 806 stark übergewichtige Testpersonen und ließen sie zwölf Wochen lang eine klassische Diät inklusive Beratung und Lebensumstellung durchlaufen. Wer in dieser Zeit mindestens fünf Prozent abnehmen konnte, der qualifizierte sich für die zweite Phase der Studie, die 72 Wochen andauerte.

Während dieser Zeit erhielt die Hälfte der Teilnehmer:innen einmal pro Woche eine Spritze mit Tirzepatid, deren Dosis nach und nach erhöht wurde. Die andere Hälfte fungierte als Kontrollgruppe und erhielt ein Placebo.

Abnehmerfolg durch Tirzepatid

Nach Abschluss der Studie hatten die Teilnemer:innen, die Tirzepatid erhielten, im Schnitt 29,2 Kilogramm Gewicht verloren – was etwa 26,6 Prozent ihres ursprünglichen Körpergewichts entsprach. 18,4 Prozent davon entfielen auf die Studienphase mit wöchentlicher Tirzepatid-Gabe. Der BMI der Teilnehmer:innen verringerte sich über die gesamte Studiendauer um etwa acht Punkte und sie verloren einen Taillenumfang um 14,6 Zentimeter. In der Placebogruppe nahmen die Teilnehmer:innen während der Phase, in der die anderen Proband:innen Tirzepatid erhielten, um 3,8 Prozent ab.

Somit lagen die mit dem Wirkstoff erreichten Abnehmerfolge deutlich über denen, die mit Semaglutid erzielt werden konnten. Die Nebenwirkungen wiederum ähnelten Semaglutid. Die Teilnehmer:innen, die unter Nebenwirkungen litten, hatten vor allem Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung. Diese Nebenwirkungen traten vor allem bei Erhöhung der Dosis auf, um anschließend wieder abzuflauen.

Chance für Übergewichtige

„Diese Resultate liefern solide Belege dafür, dass Tirzepatid nicht nur eine effektive Therapie für Menschen mit Diabetes Typ-2 ist, sondern auch dabei hilft, gemeinsam mit einer kalorienreduzierten Diät, Bewegung und Beratung effektiv einen signifikanten, lebensverändernden Gewichtsverlust zu erzielen. Diese neuen Therapien verändern die Landschaft der Adipositas-Behandlung rapide – und weitere sind schon in der Entwicklung„, so Gitanjali Srivastava von der Vanderbilt University, ein Koautor der Studie.

Semaglutid und Tirzepatid bieten Menschen mit starkem Übergewicht eine Chance, besser und effizienter Gewicht zu verlieren als mit gängigen Diäten. Beide Wirkstoffe müssen jedoch regelmäßig und in Extremfällen sogar lebenslang injiziert werden.

Die Forscher:innen warnen aber auch explizit davon, die sogenannten „Abnehmspritzen“ als Lifestyle-Mittel zu behandeln. Wer nur ein paar Kilo abnehmen will, der sollte auf die Anwendung solcher Mittel verzichten. Ohne ärztliche Anwendung bestehen Risiken für die Gesundheit. Die steigende Nachfrage nach Wegovy hat zudem zu Lieferengpässen geführt, unter denen vor allem Diabetiker:innen leiden.

via Vanderbilt University