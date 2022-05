Im vergangenen Jahr wurden weltweit 6,7 Millionen Elektroautos verkauft. Dies stellt einen neuen Rekordwert dar. Interessanterweise stand aber kein etablierter Autobauer an der Spitze der Verkaufszahlen. Stattdessen verkaufte Tesla rund 940.000 Fahrzeuge und lag damit deutlich vor dem Volkswagen-Konzern, der es auf 763.000 verkaufte E-Autos brachte. Aus Sicht des Volkswagen-Konzerns läuft der Trend damit in die falsche Richtung. Denn im Jahr zuvor lagen die Verkaufszahlen noch fast gleichauf. Dann aber hat Tesla die Produktionszahlen massiv erhöht und sich deutlich an die Spitze gesetzt. VW-Chef Herbert Diess, der sich aktuell auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos befindet, will dieser Entwicklung aber nicht tatenlos zusehen. Immer wieder verweist er auf die Konkurrenz durch Tesla und drängt auf schnellere Prozesse und mutigere Entscheidungen in Wolfsburg. Nun machte er gegenüber dem US-Fernsehsender CNBC eine mutige Ankündigung: Schon im Jahr 2025 wird Volkswagen mehr Elektroautos verkaufen als Tesla.





ID.3 und ID.4 sind in diesem Jahr bereits ausverkauft

Tatsächlich scheint die Nachfrage nach den elektrifizierten VW-Modellen durchaus vorhanden zu sein. So musste der Konzern erst kürzlich bekannt geben, dass die gesamte Jahresproduktion 2022 schon so gut wie verkauft ist. Wer sich also jetzt einen VW ID.3 oder ID.4 bestellen möchte, muss durchaus erhebliche Wartezeiten in Kauf nehmen. Denn das VW-Werk in Zwickau, das als erstes vollständig auf die Produktion von Elektroautos umgestellt wurde, arbeitet bereits an der Kapazitätsgrenze. Zwar werden seit kurzem auch in Emden VW-Autos mit Elektromotor produziert. Doch auch hier übersteigt die Nachfrage bereits das Angebot. Auch daraus speist sich der Optimismus von Diess. Denn der Volkswagen-Konzern verfügt über viel Erfahrung darin, Produktionsstätten mit hohen Stückzahlen zu betreiben. Tesla hingegen muss erst ein entsprechendes Netzwerk an Fabriken aufbauen. Probleme in der Anlaufphase sind hier alles andere als unwahrscheinlich. Ob dies allerdings tatsächlich ausreicht, um Tesla von der Spitze der Verkaufszahlen zu vertreiben, bleibt abzuwarten.

Mit Elektroautos soll auch Geld verdient werden

Ein einfacher Blick auf die erfolgten Verkäufe gibt zudem nur einen Teil des Bildes wieder. Denn die Produktion von Autos ist natürlich kein Selbstzweck. Vielmehr soll damit Geld verdient werden. Tesla hat hier inzwischen den Sprung über die Gewinnschwelle geschafft und macht mit dem Verkauf von Elektroautos Gewinne. Bei vielen anderen Herstellern liegt die Marge aber deutlich niedriger als beim Vertrieb von Autos mit Verbrennungsmotor. Dies ist grundsätzlich auch bei Volkswagen der Fall. In zwei bis drei Jahren sollen die Margen aber in etwa gleichauf liegen. Volkswagen hat also einen gar nicht so einfach zu meisternden Spagat vor sich: Einerseits sollen die Verkaufszahlen weiter stark steigen. Gleichzeitig darf aber auch die Gewinnmarge nicht darunter leiden. Die jetzige Ankündigung von Herbert Diess deutet darauf hin, dass Volkswagen hier auf einem guten Weg zu sein scheint. Allerdings leidet aktuell die gesamte Branche unter einem Mangel an Computerchips und anderen Bauteilen. Hier hofft der VW-Chef auf eine Entspannung in der zweiten Jahreshälfte.





Via: CNBC