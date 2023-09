Künstliche Intelligenz ahmt mithilfe einer großen Datenbasis menschliche Fähigkeiten im Lösen von Problemen und Treffen von Entscheidungen nach. Smarte Systeme haben bereits in vielen Bereichen wichtige Aufgaben übernommen und unterstützen verschiedene Prozesse in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Automobilindustrie.





Diagnose und Medikamentenentwicklung per KI

Künstliche Intelligenz wird im medizinischen Bereich eingesetzt, um Krankheiten zu erkennen und neue Arzneimittel zu entwickeln. KI-Systeme können medizinische Bilder wie Röntgenaufnahmen, MRTs und CT-Scans analysieren und Erkrankungen wie Krebs und andere gesundheitliche Beeinträchtigungen feststellen. Die klugen Programme verarbeiten dabei eine Vielzahl an klinischen und genetischen Daten und stellen eine Diagnose.





Mit künstlicher Intelligenz lassen sich auch:

Risikofaktoren für Krankheiten identifizieren

die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen bei bestimmten Patientengruppen vorhersagen

Patientendaten überwachen und frühzeitig Anzeichen von Verschlechterung und Infektionen erkennen

Die Entwicklung neuer Medikamente findet mittlerweile KI-gesteuert statt. Die Systeme identifizieren neuartige potenzielle Wirkstoffe, indem sie riesige Datenmengen wie Genom- und Proteindaten analysieren und mögliche Schwachstellen im Krankheitsprozess ausfindig machen. Molekulare Modelle und Simulationen kommen bei der Medikamentenentwicklung durch KI ebenfalls zum Einsatz. In modernen Arztpraxen wird künstliche Intelligenz zur Terminvergabe und für Rezeptbestellungen genutzt. Die schlaue Software entlastet so Mitarbeiter und wirkt Fachkräftemangel entgegen.

Risikobewertung im Finanzsektor

Unternehmen im Finanzwesen nutzen künstliche Intelligenz, um die Lukrativität von Aktien und Anlagen zu bewerten und Renditen zu maximieren. Dabei wird stets der Kosten-Nutzen-Faktor analysiert und die bestmögliche Option aufgezeigt. Die Systeme optimieren außerdem Anlageportfolios und führen automatisch wichtige Handelsgeschäfte aus. Zudem untersucht KI Finanzdaten, um die Kreditwürdigkeit von Personen und Unternehmen genauer zu bewerten und dadurch Verluste zu minimieren. Für die Weiterentwicklung der intelligenten Programme bedarf es an IT-Fachleuten, die händeringend gesucht werden. Diverse Bildungseinrichtungen stellen dafür neue Studiengänge wie Digital Technologies & Coding zur Verfügung, damit das gesuchte Personal alle erforderlichen Skills mitbringen kann. Gelehrt wird, wie man Programme schreibt und Datenstrukturen und Algorithmen implementiert. Agiles IT-Projektmanagement gehört ebenso zum Lehrplan. Dass in Deutschland entwickelte KI-Systeme besonders gefragt sind, zeigt eine aktuelle Umfrage. Unternehmen ist demnach das Herkunftsland des entwickelten Programms wichtig.

Autonome Fahrzeuge dank KI-Systemen

Künstliche Intelligenz hat auch die Automobilindustrie erobert. Ob autonome Fahrzeuge, Verkehrsmanagement oder Fahrerassistenzsysteme – KI analysiert und unterstützt in dieser Branche in vielerlei Hinsicht. Die Systeme werden in selbstfahrenden Autos eingesetzt, damit Fahrzeuge automatisch sicher auf der Straße gesteuert und Unfälle verhindert werden. Selbstfahrende Automobile sind dazu mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet. KI-Algorithmen verarbeiten die darüber generierten Daten in Echtzeit und interpretieren diese. Das ermöglicht dem Fahrzeug, seine Umgebung wahrzunehmen und Hindernisse, Verkehrszeichen, Fußgänger und andere Fahrzeuge zu erkennen und bei Bedarf einzugreifen. Smarte Assistenzsysteme helfen dem Fahrer bei der Spurhaltung, der Geschwindigkeitsregelung und beim Einparken. Mit KI lassen sich außerdem der Verkehrsfluss besser gestalten und Staus reduzieren. Die Programme können beispielsweise Ampelschaltungen verändern, um ein hohes Aufkommen an Fahrzeugen optimal zu regulieren. Künstliche Intelligenz wird auch im öffentlichen Nahverkehr verstärkter genutzt. Mit der Software lässt sich der Betrieb von Verkehrsmitteln verbessern, indem Fahrpläne angepasst und die Nachfrage vorhergesagt wird.