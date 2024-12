Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? In Saudi-Arabien können wir nun einen Blick auf die mögliche Lösung für Städte werfen, denn dort eröffnete ein ultramodernes, fahrerloses Metrosystem, das Tag für Tag bis zu 3,6 Millionen Fahrgäste befördern soll. Das sind die Details.





Erste fahrerlose Metro in Riad mit drei Linien eröffnet

Saudi-Arabien hat ein Faible für Futurismus, das zeigt sich nun auch am Verkehrssystem. Am 1. Dezember 2024 eröffnete die Stadt Riad ihre erste fahrerlose Metro, die direkt mit drei Linien in Betrieb ging. Eine vierte Linie ist für Januar geplant, später kommen zwei weitere hinzu. Die Gesamtlänge beträgt 176 Kilometer, die Linien verbinden Geschäftszentren, wichtige Stadtteile und kulturelle Sehenswürdigkeiten der saudi-arabischen Hauptstadt – damit sind sie gewiss auch für Touristen attraktiv.

Erhebliche Entlastung des Stadtverkehrs erwartet

Die neue Metro soll den oberirdischen Stadtverkehr erheblich entlasten und den CO2-Ausstoß um ungefähr 12,5 Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren. Insgesamt umfasst das neue Netz 85 Metrostationen, eine davon ist der von den Zaha Hadid Architects entworfene Bahnhof King Abdullah Financial District (KAFD). Die gitterartig geschwungene Form und die hellen, kühlen Farben setzen einen Kontrapunkt zur glühenden Sommerhitze des Landes. Außerdem ist die Station so aufgebaut, dass sich die Fahrgäste besonders leicht orientieren können.





Auf den Gleisen fahren ausschließlich elektrische Züge, deren Waggons in drei Klassen eingeteilt sind: Einzelwagen, erste Klasse und Familienklasse. Alle verfügen über ergonomische Sitze, Klimaanlage, LED-Beleuchtung und ein Fahrgastinformationssystem. Die Züge haben keinen menschlichen Fahrer mehr und wurden in Budapest, Sydney und Taipeh ausführlich in der Praxis getestet.

Bahnsteigtüren sichern die Gleise

Auch die Bahnhöfe sind vollklimatisiert und die Gleise zur Sicherheit der Passagiere durch Bahnsteigtüren gesichert. Über Bildschirme und Lautsprecher erhalten die Fahrgäste alle Informationen zu ihrer Reise in Echtzeit. Dort mitzufahren, erscheint von hier aus wie ein Trip in eine andere Welt.



Quelle: newatlas.com