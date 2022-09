So haben wir den Mars noch nie gesehen! Der NASA-Rover Perseverance rollt derzeit über die Oberfläche des Planeten und liefert Bilder zur Erde. Eines davon besteht aus sagenhaften 2,5 Milliarden Pixeln, und in einem nun online gestellten Film können wir uns ganz in Ruhe darin umsehen. Das Video vermittelt beinahe das Gefühl, mit beiden Beinen auf dem Mars zu stehen. Kaum vorstellbar, dass dieser Ort mehr als 50 Millionen, manchmal sogar fast 500 Millionen Kilometer von uns entfernt liegt.





Das Bild entstand in einem alten Fluss-Delta

Perseverance bedeutet so viel wie »Beharrlichkeit« oder »Ausdauer«. Und diese Eigenschaften braucht der fleißige Rover auch, auf seiner langen Reise durchs All und über den Roten Planeten. Dort oben hat der metallische Erdling schon einige Fotos geschossen, doch das neueste Werk setzt allem die Krone auf: Es besteht aus 1.118 Einzelbildern, die sich mosaikartig zusammenfügen, zu einem bestechend detaillierten Szenario. Im Fokus liegt der Jezero-Krater, der ein altes, heute ausgetrocknetes Flussdelta enthält. Das Gewässer spülte vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahren Schlamm und Sand an, beides lagerte sich auf dem Kraterboden ab.

Genau diese Kulisse konnte der Rover nun mit seinem Mastcam-Z-Kamerasystem ablichten, aufgenommen wurde das Bild Mitte Juni. Sogar die Fahrspuren von Perseverance sind zu sehen, ebenso wie eine ungefähr 10 Meter hohe Felswand mit spannenden Strukturen. Die Felsen befinden seit vielen Milliarden Jahren an diesem Platz, während der Wind sie nach und nach formte.





Der Rover macht nicht nur Fotos, er sucht auch nach Leben

Haben diesen Ort je zuvor andere Augen als unsere gesehen? Wir wissen es nicht. Doch vielleicht finden wir es heraus! Der Rover ist nicht nur hier, um Bilder zu senden, sondern auch, um Bohrungen in den feinkörnigen Sedimentgesteinen des Deltas durchzuführen und die sie chemisch sowie mineralogisch zu untersuchen. Spuren von Leben, insofern vorhanden, könnten sich dabei zeigen. Schaut euch die ungefähr dreiminütige Führung durch die Mars-Kulisse auf Youtube an. Und wem das noch nicht genügt: Hinter diesem Link verbirgt sich die Version in voller Auflösung.



Quelle: newatlas.com