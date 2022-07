Auch Nutzfahrzeuge werden früher oder später ohne Verbrennungsmotor auskommen müssen. Die Elektrifizierung gestaltet sich aufgrund der teilweise erheblichen Lasten aber schwieriger als bei normalen Elektroautos. Tesla beispielsweise hat schon vor langer Zeit einen elektrischen Truck namens Tesla Semi angekündigt. Das Projekt hinkt dem ursprünglichen Zeitplan aber weit hinterher und es wurden bisher noch keine entsprechenden Modelle ausgeliefert. Interessanterweise ist man hier bei Daimler Trucks bereits einen Schritt weiter. So hat der deutsche Konzern mit dem eActros schon einen Elektrolastwagen auf den Markt gebracht. Dieser verfügt über eine mittlere Reichweite und kann für den innerstädtischen Transport genutzt werden. Mit dem eEconic folgt nun ein zweites elektrifiziertes Nutzfahrzeug. Es handelt sich um ein Müllfahrzeug, das zukünftig serienmäßig im Daimler-Werk Wörth in Rheinland-Pfalz produziert wird.





Elektro-Müllfahrzeuge sind beinahe lautlos unterwegs

Interessant ist der Einsatz von batteriebetriebenen Fahrzeugen in der Abfallentsorgung auch deshalb, weil während der Schichten in der Regel Distanzen von weniger als 100 Kilometern zurückgelegt werden. Eine Akkuladung reicht daher in aller Regel mindestens für eine Tour. Hinzu kommt der Vorteil in Sachen Lärmbelästigung. Denn Müllfahrzeuge sind oftmals bereits in den frühen Morgenstunden unterwegs. Die großen Dieselmotoren sorgen hier für einen nicht unerheblichen Krach, von dem sich Anwohner gestört fühlen können. Die Elektromotoren des eEconic sind hingegen so gut wie lautlos unterwegs. Diesen Vorteilen steht aber auch ein deutlich höherer Anschaffungspreis gegenüber. So soll der eEconic rund dreimal so teuer sein wie ein klassisches Müllfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Im Gegenzug sind allerdings auch die Betriebskosten deutlich niedriger. Bei Daimler scheint man sich nun aber sicher zu sein, ausreichend Kunden von den Vorteilen des elektrischen Müllfahrzeugs überzeugen zu können.

Auch Löschfahrzeuge mit Elektroantrieb sind möglich

Die ersten eEconic werden allerdings nicht in Deutschland zum Einsatz kommen, sondern nach Dänemark geliefert. Ein dortiges Entsorgungsunternehmen hat die erste Bestellung platziert. Bisher schweigt sich Daimler zudem darüber aus, wie viele elektrische Müllfahrzeuge in diesem Jahr noch produziert werden sollen. Grundsätzlich sind zudem weitere Spezifikationen des eEconic möglich. So kann das Fahrzeug auch als Feuerwehrauto konzipiert werden. Interessant in diesem Zusammenhang: Erst kürzlich gab die Berliner Feuerwehr bekannt, ein elektrisches Löschfahrzeug ein Jahr lang getestet und anschließend für gut befunden zu haben. Das dabei genutzte Fahrzeug stammte allerdings von einem österreichischen Hersteller. Zukünftig könnte aber auch Daimler die deutschen Feuerwehren mit emissionsfreien Fahrzeugen beliefern. Ab dem Jahr 2039 will Daimler Truck dann nur noch Fahrzeuge ohne CO2-Emissionen ausliefern. Die Mitarbeiter werden daher bereits auf die Produktion von Elektrolastwagen umgeschult.





Via: Daimler Truck