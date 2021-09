Die Candela C-8 scheint über das Wasser zu fliegen. Zumindest hebt sie sich daraus hervor, wenn sie in Fahrt kommt, und gleitet auf kleinen Tragflügeln mit geringem Widerstand dahin. Das Boot wird von einem Elektromotor angetrieben und erreicht eine Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde. Es hat eine Reichweite von 92 Kilometern. Der Motor hat eine Leistung von 55 Kilowatt, die aber nur benötigt werden, um das Boot schwimmend auf Tempo zu bringen, Wenn es abgehoben hat genügen 16 Kilowatt. Konventionelle Yachten mit Verbrennungsmotor, die die gleiche Leistung erbringen, benötigen schnell 220 Kilowatt.





Preis liegt bei stolzen 290.000 Euro

Entwickelt und gebaut hat das Boot das Jungunternehmen Candela Speedboat aus dem schwedischen Lidingö. Gustav Hasselskog, Gründer und CEO von Candela, will das ungewöhnliche Boot, das keinerlei Emissionen verursacht, auch keine indirekten, wenn es schwedischen oder norwegischen Strom „tankt“, will die C-8 jetzt in Serie bauen. Ein kühnes Unterfangen, denn der Preis liegt bei netto 290.000 Euro. Die Betriebskosten sollen jedoch 95 Prozent niedriger sein als bei einem Boot dieser Klasse mit Verbrennungsmotor, vor allem wegen des langen Service-Intervalls von 3000 Stunden. Nicht nur deshalb ist er davon überzeugt, in den nächsten Jahren in der Stockholmer Candela-Fabrik einige 1000 dieser Boote produzieren zu können. „Wer es einmal ausprobiert hat, stellt fest, dass das Boot der Zukunft so aussehen muss“, sagt Hasselskog.





Steuerung und Bedienung per Touchscreen

Alle Systeme –vom Aktivieren der Kühlanlagen bis zur Navigation – werden über einen 15,4 Zoll großen Touchscreen gesteuert. Candela hat die Nutzeroberfläche selbst entwickelt. Mit der zugehörigen App soll der Eigner verschiedene Systeme auch von Land aus überwachen und steuern können, wenn das Boot vor Anker liegt.

Das 8,50 Meter lange Boot soll laut Hasselskog „alle Annehmlichkeiten, die man von einem Premium-Cruiser erwartet“, bieten. Es hat Platz für acht Personen, eine große Sonnenliege, eine geräumige Vorderkabine mit Betten für zwei Erwachsene und zwei Kinder und eine Marinetoilette – sowie ein „großes, komfortables Cockpit“.

