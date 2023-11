Am Bahnhof Merklingen in Baden-Württemberg gibt es nun den größten Ladepark der Welt. Dieser läuft komplett mit Solarstrom und kann 259 Autos gleichzeitig laden.





259 Autos gleichzeitig

Merklingen liegt vor den Toren Ulms. Wer den weltweit größten Ladepark nutzen will, der muss sich fortan zum Bahnhof dieses beschaulichen Ortes begeben. Allerdings war das knapp: Mit den 259 Autos, die in dem Ladepark gleichzeitig geladen werden können, liegt die Kapazität exakt ein Auto über einem Ladepark von Shell, der vor sechs Wochen am Flughafen Shenzhen eröffnet wurde. Beide dieser Ladeparks arbeiten mit Solarstrom. Dies ist vor allem deshalb erwähnenswert, weil die weltweit größte Supercharger-Station von Tesla ihren Strom von Dieselgeneratoren bezieht.

Der Ladepark in Merklingen bekommt seinen Strom von einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach, die einen Peak von 875 Kilowatt erreicht. Wenn Strom übrig bleibt, wird dieser ins Netz eingespeist.





Zweitgrößter Ladeplatz in China

Die Nachricht über die Eröffnung des Ladeparks in Merklingen kommt etwas mehr als einen Monat nach der Eröffnung eines Ladeparks am Flughafen der chinesischen Metropole Shenzhen. Dort können 258 Elektroautos mit Solarstrom geladen werden. Nirgends ist der Markt für Elektromitarbeiter größer als in China. Etwa 860.000 der sogenannten „New Energy“-Autos, also Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, sind allein in der Region Shenzhen zugelassen.

Shell verfügt in der Region über 13.000 Ladeplätze, die gemeinsam mit dem Partner BYD gebaut wurden.