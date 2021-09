Die Elektrifizierung des Automobilsektors schreitet immer stärker voran. Einige Unternehmen wollen diesen Wandel nutzen, um auch gleich ganz neue Fahrzeugkategorien zu etablieren. Oftmals handelt es sich dabei um reine Stadtautos, die über eine vergleichsweise geringe Reichweite verfügen und auch nicht übermäßig schnell sind. Im Gegenzug kosten sie aber auch nicht so viel wie große und voll ausgerüstete Elektroautos. Neuestes Beispiel dieses Trends: Der Eli Zero. Dieser wurde von einem Startup in den Vereinigten Staaten konzipiert und in China produziert. Verkauft werden soll er in den nächsten Monaten aber auch in Deutschland. Hierzu wurde eine Kooperation mit dem etablierten Vertriebshändler KSR Group vereinbart. Dieser soll auf der einen Seite dafür sorgen, dass sich möglichst viele Kunden finden. Zusätzlich ist er aber auch für den Verkaufsprozess sowie spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten zuständig.





Die Reichweite reicht nur für den Stadtverkehr

Vom Aussehen her erinnert der Eli Zero ein wenig an den Smart. Auch die Ausmaße sind alles andere als riesig: Das Auto ist 1,37 Meter breit und 2,13 Meter lang. Geladen werden kann es an einer normalen Haushaltssteckdose. Nach zwei bis drei Stunden ist der Akku dann jeweils vollständig gefüllt. Dies deutet allerdings auch schon darauf hin, dass die Leistungsdaten nicht der absoluten Spitzenklasse entsprechen. Konkret liegt die Reichweite gerade einmal bei 80 Kilometern. Dies reicht in den meisten Fällen wohl locker aus, um zur Arbeit zu pendeln. Längere Ausflüge könnten aber schon ein Problem darstellen. Selbiges gilt für die Höchstgeschwindigkeit. Diese liegt bei 45 Stundenkilometern. Innerhalb der Stadt reicht dies in den meisten Fällen aus. Zumal immer mehr Städte vermehrt 30er-Zonen ausweisen. In der französischen Hauptstadt Paris gilt sogar generell Tempo 30. Doch außerorts wird man mit der Geschwindigkeit nicht besonders komfortabel unterwegs sein.

Beim Bremsen wird ein Teil der Energie zurückgewonnen

Diese Nachteile will der Eli Zero zum einen über einen niedrigen Verkaufspreis ausgleichen. Dieser liegt Medienberichten zufolge bei 12.000 Dollar. Umgerechnet entspräche dies 10.225 Euro. Zum Vergleich: Der teilweise schon als Auslaufmodell geltende kleine VW e-up kostet rund doppelt so viel. Außerdem haben die Konstrukteure dem Eli Zero eine durchaus ansehnliche technische Ausstattung verpasst. So verfügt das Fahrzeug über Fahrassistenzsysteme beim Bremsen und Lenken sowie Parksensoren, eine Rückfahrkamera und LED-Licht. Auch eine Heizung und eine Klimaanlage sind integriert. Interessant ist zudem, dass ein Teil der Bremsenergie zurückgewonnen und wieder in die Batterie eingespeist werden kann. Von diesen Vorteilen scheint zumindest der ein oder andere Kunde durchaus begeistert zu sein. Denn aktuell liegen schon mehr Bestellungen vor als bisher Autos produziert wurden.





Via: Techcrunch