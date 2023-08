Nach mehreren Jahren Verspätung hat das Unternehmen Virgin Galactic nun erstmals Touristen an den Rand der Atmosphäre gebracht. Unter den glücklichen Reisenden war etwa der ehemalige britische Olympionike John Goodwin.





Erster kommerzielle Flug für Virgin Galactic

Der Flug Galactic 02 war der erste kommerzielle Flug von Virgin Galactic sowie der erste Flug mit Passagieren, die nicht an Bord des Weltraumflugzeugs VSS Unity waren, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Das Flugzeug hob am morgen des gestrigen Tages um 8:30 Ortszeit vom Spaceport America in New Mexico ab. Neben den Passagieren befand sich noch eine dreiköpfige Crew mit an Bord.

Auf 13.500 Metern Höhe wurde die VSS Unity von ihrem Trägerflugzeug VSS Eve abgekoppelt und startete den hybriden Raketenantrieb, der das Flugzeug innerhalb von 8,5 Sekunde auf über Mach 3 beschleunigte. Die maximal erreichte Höhe betrug 88,5 Kilometer. Anschließend fand ein Wiedereintritt ohne Schub sowie eine Landung im Segelflug statt. Insgesamt dauerte der Flug etwa eine Stunde.





Mehrere Rekorde aufgestellt

Laut Virgin Galactic stellte der Flug gleich mehrere Rekorde auf. Diese setzen allerdings voraus, dass anerkannt wird, dass der Flug zum einen das Weltall erreichte und die Passagiere zum anderen als Astronauten gelten. In diesem Fall hätte das Unternehmen unter anderem die erste weibliche Astronautin aus der Karibik sowie das erste Mutter-Tochter-Duo der Raumfahrtgeschichte ins All gebracht. Außerdem wäre der Rekord für die meisten Frauen auf einer Raumfahrtmission, die jüngste Person im All sowie den ersten Olympioniken..

Der nächste Flug ist für den September geplant. Virgin Galactic möchte dann einmal im Monat Passagiere ins All bringen. „It is a surreal and humbling experience to have flown Unity today. The wonder and excitement of spaceflight never loses its magic. I had the honor of being joined in the cockpit by Kelly Latimer, one of the first female commercial spaceship pilots. I’m proud of the work we’re doing here at Virgin Galactic to fly more people to space„, so CJ Sturckow, der Kommandant der Mission.

via Virgin Galactic