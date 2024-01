Kennst du das? Du sitzt in einem Reisebus und fährst durch eine fremde Stadt, die dich brennend interessiert. Viele interessante Bauwerke und Plätze geraten in dein Blickfeld, du versuchst, sie zu googeln, und bekommst dadurch leider nicht mehr viel von der schönen Aussicht mit. Viele Fragezeichen bleiben, sogar dann, wenn sich an Bord ein Reiseführer befindet, der seine Durchsagen macht. Fenster mit Eye-Tracking-Funktion sollen demnächst das Problem lösen, nicht nur in Bussen.





Interaktives System liefert persönliche Infos nach deinem Bedarf

Fenster mit Eye-Tracking-Technologie wissen, wo du hinschaust und damit auch, wofür du dich gerade interessierst. Das AR Interactive Vehicle Display mit seinem transparenten micro-LED-Panel kann aber noch mehr. Es ruft GPS-Daten ab, ortet deinen genauen Standort und die umgebenden Sehenswürdigkeiten, um auf der Fensteroberfläche passende Bilder einzublenden. Kontinuierlich folgt es deinen Augenbewegungen, nimmt deinen veränderten Fokus wahr. Sobald du ein Bild antippst, öffnet sich dir eine Welt von Informationen, per Text, noch immer auf der Fensteroberfläche. So kannst du weiterhin entspannt die Stadt betrachten, während die Antworten auf deine Fragen vor deiner Nase erscheinen. Die Ablenkung durch das Handy fällt vollkommen weg.

Technik bereits in einigen Aquarien etabliert – und gern genutzt

Natürlich lässt sich dieses System auch an Zügen, Gondeln oder Ausflugsbooten nutzen, kurzum an sämtlichen Sightseeing-Fahrzeugen. In einigen öffentlichen Aquarien spielt die Technologie bereits eine wichtige Rolle zur Besucherinformation, sie gibt individuell Auskunft über die Unterwasserlebewesen und Pflanzen – je nachdem, wohin der jeweilige Gast gerade schaut. Tatsächlich ist die Technik auch in Museen denkbar. Und wenn du nur die Welt vor deinen Augen genießen willst, ohne Informationsbedürfnis, schaltest du sie einfach ab. Mit dem quatschenden Reiseführer geht das nicht.





Quelle: newatlas.com