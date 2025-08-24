Einfach ärgerlich! Du sitzt in der Bahn, schaust deine Nachrichten durch – und der Sitznachbar linst dir verstohlen aufs Display. Gefährlich wird es, wenn du, statt persönliche Nachrichten zu lesen, deine Bezahldaten eingibst. Gegen Gaffer gibt es bereits Display-Folien, doch die dunkeln den Bildschirm ziemlich stark ab und mindern so auch den eigenen Komfort. Die neue Funktion »Flex Magic Pixels« am Galaxy S26U soll’s nun auf clevere Weise richten.





Dem gaffenden Sitznachbarn die Tour vermasseln

Leider ist die menschliche Neugier kaum zu stoppen – ganz abgesehen von der kriminellen Energie, die hinter dem heimlichen Display-Gaffen stecken kann. Um ungefähr ein Drittel verringern Anti-Gaffer-Folien die Bildschirmhelligkeit, was ganz bestimmt nicht jedem Handybesitzer gefällt. Ab nächstes Jahr bietet das neue Galaxy S26 die Möglichkeit, dem Sitznachbarn statt dir die Laune zu verhageln. Es wird über einen Sichtschutz verfügen, der sich je nach Betrachtungswinkel dynamisch anpasst, ohne dass es für dich selbst dunkel wird. Allein für den neugierigen, unbefugten Zuschauer sieht alles dunkel und verschwommen aus.

Feature passt sich automatisch an

Sobald du deine Banking-App öffnest oder Login-Daten eingibst, soll sich der Sichtschutz sogar automatisch verstärken, denn hier kommen sensible Daten ins Spiel. Wenn du im Anschluss eine E-Mail schreibst, fährt das Feature zurück, damit du immer noch alles klar siehst, auch wenn du dein Handy leicht kippst. Du selbst kannst dir einstellen, bei welchen Apps du einen besonders starken Schutz brauchst – und bei welchen nicht.





Wahrscheinlich ab Juli 2026 erhältlich

Das Smartphone mit den neuen Funktionen wird höchstwahrscheinlich nächstes Jahr im Juli den Markt erobern. Mit dabei soll beim S26U auch eine Funktion namens »Color Filter on Encapsulation« sein, mit Farbfilter am Display statt einer Polarisationsschicht. So reduziert sich die Bildschirmdicke um 15 Prozent und der Nutzer nimmt die Anzeige um 25 Prozent heller wahr. So spart das Gerät Energie und der Akku hält deutlich länger, ohne dass du auf Sehkomfort verzichten musst. Mal sehen, wie das den Samsung-Fans gefällt.

Quelle: futurezone.at