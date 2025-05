Vitamin D gehört zu den wenigen Nahrungsergänzungsmitteln, die ausdrücklich zur täglichen Einnahme empfohlen sind, vor allem für Menschen, die wenig Sonne abbekommen. Unser Körper kann den lebenswichtigen Stoff bei genügender Sonnenlicht-Exposition selbst herstellen, doch in den meisten Fällen – vor allem im Winter – sind wir hierzulande eher unterversorgt. Jetzt fanden Forscher des Mass General Brigham und des Medical College of Georgia heraus, dass die Supplementierung mit Vitamin D nicht nur das Risiko für einige schwere Krankheiten senkt, sondern auch den Alterungsprozess ausbremst. Ungefähr drei Jahre können wir allein damit gewinnen.





Studie zu Vitamin D und Omega 3 mit über 25.000 Probanden

An der US-amerikanischen Studie nahmen mehr als 25.000 Probanden im Alter ab 50 Jahren teil. Die Wissenschaftler versorgten die Teilnehmer täglich mit der mehrfach ungesättigten Fettsäure Omega 3 und mit Vitamin D. Parallel untersuchten sie eine Reihe von Gesundheits-Biomarkern, um die Auswirkungen auf den Körper nachzuvollziehen.

Eine Untergruppe von 1 054 Teilnehmern nahm an der VITAL-Telomerstudie teil: Diese Probanden erhielten D3 in einer Dosierung von 2.000 IE/Tag – die empfohlene Obergrenze liegt bei 4.000 IE-Tag. Die Forscher untersuchten unter anderem ihre Telomere zu Studienbeginn und erneut nach zwei und nach vier Jahren Vitamin-D-Einnahme. Telomere dienen in den weißen Blutkörperchen als Chromosomen-Kappen, sie schützen die wichtige DNA vor dem Abbau sowie vor der Verschmelzung mit anderen Chromosomen. Auf natürliche Weise verkürzen sich Telomere bei jeder Zellteilung, sodass ältere Menschen deutlich kleinere Kappen und so einen schlechteren Schutz aufweisen. Die Probanden mit dem Vitamin D durften sich freuen: Ihre Telomere waren deutlich länger als bei den Teilnehmern mit Placebo-Einnahme. Der Unterschied im biologischen Alter betrug bis zu drei Jahre.





Verringerung von Entzündungen und Risikosenkung für Krankheiten

Kurze Telomere stehen in Zusammenhang mit einer ganzen Reihe altersbedingter Krankheiten. »VITAL ist die erste groß angelegte und langfristige randomisierte Studie, die zeigt, dass Vitamin-D-Präparate die Telomere schützen und die Telomerlänge erhalten«, erklärte Mitautorin JoAnn Manson, MD, Hauptprüferin von VITAL und Leiterin der Abteilung für Präventivmedizin am Brigham and Women’s Hospital. »Dies ist von besonderem Interesse, da die VITAL-Studie auch gezeigt hat, dass Vitamin D zur Verringerung von Entzündungen und zur Senkung des Risikos ausgewählter chronischer Alterskrankheiten, wie fortgeschrittenem Krebs und Autoimmunkrankheiten beiträgt.« Die Forscher konnten bei Omega 3 keine vergleichbare Wirkung finden.

Wichtig ist: Bevor du deine eigene Vitamin-D-Dosis erhöhst, sprich mit deinem vertrauten Arzt! Überdosierungen können schädlich sein.

Quelle: www.massgeneralbrigham.org