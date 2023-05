Wer sich effektiv gegen die Grippe schützen will, der muss sich impfen lassen. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. Denn Grippeviren mutieren ständig, sodass die Impfungen vom letzten Jahr weniger Wirkung zeigen. Bald könnte das ein Ende haben, denn an der Duke University in Durham, North Caroline, startete kürzlich eine Phase-1-Studie eines universellen Grippe-Impfstoffes auf mRNA-Basis.





Es geht um Sicherheit und Immunantwort

Entwickelt wurde der Impfstoff namens H1ssF-3928 mRNA-LNP von dem Vaccine Reseacht Center des National Institute of Allergy and Infectious Deseases (NIAID). Im Rahmen der Studie soll vorerst die Sicherheit des Impfstoffes an Menschen getestet sowie herausgefunden werden, ob er eine Immunantwort auslöst.





An der Studie nehmen insgesamt etwa 50 Proband:innen im Alter zwischen 18 und 49 Jahren teil. Sie werden in drei Gruppen aufgeteilt und erhalten jeweils 10, 25 oder 50 Mikrogramms des Impfstoffes. Dies soll dazu dienen, die optimale Dosierung zu ermitteln. Wenn das geschehen ist, werden weitere 10 Teilnehmer diese Dosis erhalten. Eine Testgruppe wird Zeitgleich die Grippe-Vierfachimpfung der aktuellen Grippesaison erhalten.

Die Studienteilnehmer:innen werden dann 12 Monate beobachtet und regelmäßig untersucht. Im Rahmen der Untersuchungen wird auch festgestellt werden, ob der Impfstoff eine Immunreaktion in Menschen auslöst. Außerdem soll die kurz- und langfristige Sicherheit der Impfung untersucht werden.

Universalimpfung mit mRNA-Technologie

Nach Schätzungen des US-amerikanischen Center for Disease Control and Prevention (CDC) mussten im schlimmsten Grippejahr seit 2010 in den USA 710.000 Menschen hospitalisiert werden. 52.000 Menschen starben. Weltweit tötet die Grippe Jahr für Jahr bis zu 650.000 Menschen.

„A universal influenza vaccine would be a major public health achievement and could eliminate the need for both annual development of seasonal influenza vaccines, as well as the need for patients to get a flu shot each year. Moreover, some strains of influenza virus have significant pandemic potential. A universal flu vaccine could serve as an important line of defense against the spread of a future flu pandemic„, so Dr. Hugh Auchincloss, Interim-Direktor des NIAID.

Die aktuelle Studie folgt einer Studie des NIAID, in der die Sicherheit und Immunantwort der H1ssF-Nanopartikel-Impfung untersucht wurde. Diese Impfung zielt auf das Protein Hämaglutinin ab, das in jedem Grippevirus enthalten ist. Der „Kopf“ dieses Proteins unterscheidet sich zwischen den verschiedenen Virus-Varianten, aber sein „Körper“ verändert sich nur langsam und bleibt über die verschiedenen Varianten relativ konstant. Die Forscher:innen gehen davon aus, dass dies der Schlüssel für einen langanhaltenden und effektiven Impfstoff gegen die Grippe ist.

Auch andere mRNA-Impfstoffe im Test

In der aktuellen Studie wird die H1ssF-Nanopartikel-Impfung mit der mRNA-Technologie kombiniert. Ziel ist ein Impfstoff, der eine effizientere, zielgerichtetere Immunantwort auslöst.

„During the course of a flu season, the influenza virus drifts, undergoing small, but significant changes that make current vaccines less effective. We are hopeful that this vaccine could offer protection across those sorts of change„, so Dr. Emmanuel Walter, Direktor der Duke Vaccine and Trials Unit.

Neben H1ssF-3928 mRNA-LNP befinden sich derzeit auch Impfstoffe von CureVac und GSK sowie Pfizer und BioNTech in der Testphase – beide ebenfalls auf Basis der mRNA-Technologie.

via National Institute of Allergy and Infectious Diseases