Ob bei Frauen oder Männern: Der Kummer ist fast immer groß, wenn das Haar sich lichtet und all die Mittel, die angepriesen werden, auch nichts bringen. Ein Protein, Experten als Transforming Growth Factor β (TGF-beta) bekannt, könnte die Lösung sein. Aus polierten Glatzen sprießen plötzlich wieder Haare und Lücken schließen sich. Forscher der University of California am Standort Riverside sind sicher, dass sie das Haarwunder bald vollbringen werden. Denn sie haben eine entscheidende Entdeckung gemacht. TGF beta hat zwei Gesichter. Es lässt Haarfollikel, also die Wurzeln der Haare, absterben, und es gibt das Signal für neues Haarwachstum.





Protein-Spiegel spielt die entscheidende Rolle





Qixuan Wang, Professor für Mathematik und Biologe an der Hochschule, fand mit seinem Team heraus, dass der TGF-beta-Spiegel eine entscheidende Rolle dabei spielt, ob Follikel-Tod oder neues Wachstum angesagt ist. Hat er ein gewisses Niveau erreicht aktiviert es das Wachstum von Haaren, wird dieses Niveau überschritten gibt es einzelnen Follikeln den Sterbebefehl.

Massenbefehle zum Haarwachstum

Für die Balance sorgt normalerweise die Natur. Sie lässt nur so viele Follikel absterben wie neue gebildet werden, wobei sich das Gleichgewicht mit dem Alter meist verschiebt. Manchmal so stark, dass Leidensdruck aufgebaut wird. Wangs Ziel ist es, den TGF-beta-Spiegel so zu beeinflussen, dass das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Bei schon vorangeschrittenem Haarausfall soll der Spiegel so weit abgesenkt werden, dass massenhaft Befehle zur Neubildung von Haarfollikeln abgefeuert werden.

Vererbtes Merkmal von Tieren?

„Selbst wenn ein Haarfollikel sich selbst tötet, tötet es niemals sein Stammzellreservoir“, so Wangs Erkenntnis. „Wenn die überlebenden Stammzellen das Signal erhalten, sich zu regenerieren, teilen sie sich, bilden neue Zellen und entwickeln sich zu neuen Follikeln.“

Übrigens: Niemand weiß genau, warum Follikel absterben. Einige Hypothesen deuten darauf hin, dass es sich um ein vererbtes Merkmal von Tieren handelt, die Fell abwerfen, um heiße Sommertemperaturen zu überleben oder sich zu tarnen.

