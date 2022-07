Die Weisheit der Masse (auch Schwarmintelligenz genannt) ist vielen schon bekannt: Eine große Menge voneinander unabhängige Schätzungen kommen im Mittelwert der Wahrheit deutlich näher als die meisten Einzelmeinungen. Dass jeder einzelne Mensch viele Stimmen in sich trägt, ohne dabei gleich schizophren zu sein, lässt sich entsprechend nutzen, besagt eine neue wissenschaftliche Erkenntnis. Im Dialog mit dem inneren Gegner reift die Klugheit.





6.400 Probanden wurden in 3 Gruppen geteilt

Der »Inner Crowd Effekt« ist das Gegenstück der »Wisdom of the Crowd«. Er entsteht, wenn du auf eine ganz spezielle innere Stimme hörst, nämlich der deines Kontrahenten, um mit ihm einen Kompromiss auszuhandeln. Forscher untersuchten das Phänomen an 6.400 Menschen, die sie in drei verschiedene Gruppen teilten. Die eine Gruppe durfte bei Schätzfragen zweimal blind raten, die andere sollte beim zweiten Raten die Position eines Freundes mit ähnlicher politischer Einstellung einnehmen. Bei der dritten Gruppe wurde es interessant: Sie sollte in der zweiten Raterunde eine Schätzung aus der Perspektive eines politischen Gegners abgeben, jemand, dessen Ansichten deutlich divergieren. Was würde diese Person sagen, lautete die Frage.

Andere Meinungen zu beachten, bringt uns der Wahrheit näher

Der Mittelwert zwischen Tipp 1 und 2 der dritten Gruppe kam dem richtigen Ergebnis besonders nahe. Alle anderen Mittelwerte und Tipps wichen signifikant stärker von der Wahrheit ab, egal, wie man es drehte und wendete. Wissenschaftler Forscher Philippe van de Calseyde von der TU Eindhoven und Emir Efendic von der Universität Maastricht führten diese Studie durch. Sie zeigt, wie wichtig es ist, andere Meinungen einzuholen, und sei es »nur« in Form einer inneren Stimme. Nebenbei wird hiermit auch deutlich, wie stark wir Menschen befähigt sind, andere Perspektiven einzunehmen und sie zu nutzen, wenn uns jemand dazu ermutigt. Die Vielfalt der äußeren und inneren Meinungen ist der Weisheit meistens näher als einzelne Meinungen im luftleeren Raum oder einer Filterblase.





In einer speziellen Situation versagte allerdings das System: Bei Werten an Skalenrändern, also sehr niedrigen und sehr hohen Zahlen, führte der Mittelwert aus Gruppe 3 von der Wahrheit weg, wenn beide Tipps weit auseinanderlagen.

Quelle: spektrum.de