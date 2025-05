Unabhängig von derzeitigen Problemen und Herausforderungen wie dem Klimawandel ist eines klar: Die Erde wird nicht bis in alle Ewigkeiten bewohnbar bleiben. Forscher:innen der NASA und der japanischen Toho-Universität haben mithilfe von Supercomputern ausgerechnet, wann das Leben auf unserem Planeten enden wird. Das Wichtigste zuerst: Vorerst sind wir auf der Erde sicher. Überraschend ist indes der Grund, aus dem das Leben auf der Erde aussterben wird.





In ferner Zukunft wird die Sonne die Erde verschlingen

Es wird noch einige Milliarden Jahre dauern, bis die Sonne sich zu einem zu einem Roten Riesen aufblähen und dabei die beiden nächstgelegenen Planeten Merkur und Venus aufnehmen wird. Auch die Erde könnte von der Sonne verschluckt werden — oder zumindest auf eine weiter entfernte Umlaufbahn gedrängt werden.





Das Leben auf der Erde wird allerdings bereits deutlich früher enden — zumindest so wie wir es kennen. Die Forscher:innen der Nasa sowie der Toho-Universität haben ausgerechnet, wann das Leben auf der Erde mit hoher Wahrscheinlichkeit aussterben wird.

Das Team kam zu dem Ergebnis, dass die Bedingungen auf der Erde in spätestens etwa einer Milliarde Jahre so aussehen werden, dass selbst die widerstandsfähigsten Organismen nicht mehr überleben können.

Leben auf der Erde wird schon vorher schwierig

Die Zusammensetzung der Erdatmosphäre wird sich durch die zunehmende Hitze und Strahlung bereits vorher ändern. Dabei wird der Anteil an Sauerstoff in der Atmosphäre beständig nach unten sinken während der Methananteil deutlich ansteigen wird.

“Die Atmosphäre wird in einen Zustand zurückkehren, der dem vor der großen Sauerstoffkatastrophe vor etwa 2,4 Milliarden Jahren ähnelt”, so der Geobiologe Christopher Reinhard, der an dem Team beteiligt ist. Das Leben, wie wir es heute können, wurde erst durch einen drastischen Anstieg der Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre ermöglicht.

Die zunehmend heißer werdende Sonne wird dafür Sorgen, dass mehr Kohlendioxid abgebaut wird, was sich negativ auf die Pflanzen auswirken wird, die Kohlendioxid benötigen, um über Photosynthese Sauerstoff zu produzieren, was zur Senkung des Sauerstoffanteils führen wird. Der Prozess könnte möglicherweise sogar innerhalb einiger Tausend Jahren vonstatten gehen.

Wenn die Menschheit diesen Vorgang überleben will, dann hätte sie zwei Möglichkeiten: Sie könnte entweder auf der Erde geschlossene Systeme schaffen, in denen ein Überleben möglich wäre — oder sich beizeiten auf die Suche nach einem anderen bewohnbaren Planeten machen.

Via as