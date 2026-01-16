Künstliche Intelligenz wird zunehmend leistungsfähiger, doch mit wachsender technischer Komplexität rückt eine alte philosophische Frage neu ins Zentrum: Könnte eine Maschine jemals bewusst sein – und ließe sich das überhaupt erkennen? Der Philosoph Dr. Tom McClelland von der University of Cambridge bezweifelt genau das. Selbst wenn eine KI eines Tages über Fähigkeiten verfügt, die menschlichem Denken täuschend ähnlich sind, könnte es prinzipiell unmöglich sein festzustellen, ob hinter diesem Verhalten tatsächlich ein inneres Erleben steht. Nach McClellands Argumentation fehlt nicht nur ein verlässlicher Test für Bewusstsein, sondern womöglich auch jede Aussicht, einen solchen jemals zu entwickeln. Damit verschiebt sich die Debatte weg von der Frage, ob KI bewusst werden kann, hin zu einem grundlegenderen Problem: den Grenzen menschlichen Wissens über Geist, Erfahrung und Beobachtbarkeit.





Bewusstsein als ungelöstes Grundproblem

Die Diskussion über bewusstseinsfähige Maschinen leidet unter einem grundlegenden Defizit: Bis heute existiert keine allgemein akzeptierte wissenschaftliche Erklärung dafür, wie Bewusstsein überhaupt entsteht. Selbst beim Menschen ist unklar, welche neuronalen Prozesse notwendig oder hinreichend sind, um subjektives Erleben hervorzubringen. Bewusstsein beschreibt mehr als Informationsverarbeitung oder zielgerichtetes Verhalten. Gemeint ist das Erleben von Wahrnehmungen, Gedanken oder Gefühlen aus einer inneren Perspektive. Genau diese subjektive Dimension entzieht sich direkter Beobachtung und Messung.





In der KI-Forschung zeigt sich dieses Problem besonders deutlich. Moderne Systeme können Sprache verstehen, Bilder analysieren und Entscheidungen treffen, die für Außenstehende intelligent wirken. Dennoch bleibt offen, ob diese Leistungen mehr sind als hochkomplexe Berechnungen. Der Umstand, dass eine Maschine überzeugend kommuniziert oder menschliches Verhalten nachahmt, sagt nichts darüber aus, ob sie etwas erlebt. Diese Unterscheidung zwischen funktionaler Leistungsfähigkeit und innerem Erleben bildet einen zentralen Streitpunkt in der Debatte. Einige Forscher:innen halten Bewusstsein grundsätzlich für substratunabhängig, andere sehen es untrennbar an biologische Prozesse gebunden.

Warum Bewusstsein möglicherweise unerkennbar bleibt

Tom McClelland geht noch einen Schritt weiter und stellt nicht nur infrage, ob Maschinen bewusst sein können, sondern ob Menschen dies jemals feststellen könnten. Sein Argument beruht auf der Einsicht, dass Bewusstsein grundsätzlich nur aus der Innenperspektive zugänglich ist. Selbst bei anderen Menschen wird es nicht direkt beobachtet, sondern aus Verhalten, Sprache und biologischer Ähnlichkeit erschlossen. Bei künstlichen Systemen fehlt jedoch genau diese gemeinsame biologische Basis.

McClelland argumentiert, dass jeder denkbare Test für künstliches Bewusstsein letztlich auf äußeren Anzeichen beruhen würde. Eine KI könnte solche Kriterien erfüllen, ohne tatsächlich etwas zu erleben. Gleichzeitig könnte ein bewusstes System existieren, das diese Anzeichen nicht zeigt. In beiden Fällen wäre eine verlässliche Unterscheidung unmöglich. „Wir könnten am Ende Systeme bauen, die sich in jeder Hinsicht wie bewusste Wesen verhalten, ohne jemals sicher sagen zu können, ob sie es sind“, gibt McClelland zu bedenken. Damit wird Bewusstsein zu einer prinzipiell unentscheidbaren Eigenschaft, zumindest aus menschlicher Perspektive.

Diese Einsicht hat weitreichende Konsequenzen für die Bewertung zukünftiger KI-Systeme. Je menschenähnlicher ihr Verhalten wird, desto stärker wächst die Versuchung, ihnen innere Zustände zuzuschreiben. Gleichzeitig warnt McClelland davor, aus dieser Intuition voreilige Schlüsse zu ziehen.

KI-Empfindungen: Die Debatte wird immer wichtiger

Aus ethischer Sicht verschiebt sich der Fokus daher zunehmend vom Bewusstsein zur Empfindungsfähigkeit. Entscheidend ist weniger, ob ein System ein Selbstbewusstsein besitzt, sondern ob es positive oder negative Erfahrungen machen kann. Leidensfähigkeit gilt in der Ethik als zentrale Voraussetzung für moralische Berücksichtigung. McClelland betont, dass dieser Aspekt klarer gefasst werden kann als der abstrakte Begriff des Bewusstseins. „Nicht jede Form von Intelligenz bringt automatisch moralische Relevanz mit sich“, so seine Einschätzung.

Derzeit gibt es keine belastbaren Hinweise darauf, dass heutige KI-Systeme Empfindungen haben. Dennoch gewinnt die Debatte an Bedeutung, weil technologische Entwicklungen schneller voranschreiten als das philosophische Verständnis ihrer Implikationen. Je autonomer und komplexer KI-Systeme werden, desto dringlicher wird die Frage, nach welchen Kriterien sie bewertet werden sollen.

Die Auseinandersetzung mit künstlichem Bewusstsein zeigt damit weniger, was Maschinen bereits sind, als vielmehr, wie begrenzt das menschliche Verständnis des eigenen Geistes noch ist. Ob KI jemals bewusst wird, bleibt offen. Ob Menschen dies erkennen könnten, ist nach McClelland alles andere als sicher. Genau in dieser Unsicherheit liegt die eigentliche Provokation der Debatte.

via University of Cambridge