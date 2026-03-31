Papier gilt seit Jahren als Hoffnungsträger für nachhaltigere Verpackungen. Im Vergleich zu Kunststoff punktet es mit hoher Recyclingfähigkeit und geringeren Umweltbelastungen. Doch ein entscheidendes Detail hat diesen Vorteil bislang relativiert: Um Papierverpackungen sicher zu verschließen, werden meist Klebstoffe oder Kunststoffschichten benötigt. Genau diese Fremdstoffe erschweren jedoch das Recycling und verschlechtern die Qualität des wiedergewonnenen Materials erheblich.





Das Problem mit scheinbar nachhaltigen Verpackungen

Der Einsatz von Klebstoffen ist in der Verpackungsindustrie bisher unverzichtbar gewesen. Ohne zusätzliche Materialien lassen sich Papierlagen kaum stabil verbinden. Diese Praxis führt jedoch dazu, dass selbst gut recycelbare Papierverpackungen mit Fremdstoffen verunreinigt werden. Im Recyclingprozess müssen diese Bestandteile aufwendig entfernt werden oder bleiben teilweise im Material zurück, was die Qualität des Rezyklats mindert.

Vor diesem Hintergrund wächst der Druck, vollständig kreislauffähige Lösungen zu entwickeln. Papier allein wäre dafür ein idealer Werkstoff, wenn es gelänge, auf zusätzliche Bindemittel zu verzichten. Genau hier setzt ein Forschungsprojekt mehrerer Fraunhofer-Institute an, das eine grundlegende Veränderung in der Verarbeitung von Papierverpackungen anstrebt.





Lasertechnik ersetzt den klassischen Klebstoff

Im Projekt „Papure“ wird ein Verfahren entwickelt, bei dem Papier mithilfe eines Lasers so verändert wird, dass es sich anschließend selbst verbinden kann. Konkret kommt ein Kohlenstoffmonoxid-Laser zum Einsatz, der die Oberfläche des Materials gezielt erhitzt. Dabei werden zentrale Bestandteile des Papiers wie Cellulose, Hemicellulose und Lignin in kleinere Moleküle umgewandelt.

Diese neu entstehenden Verbindungen wirken wie ein natürlicher Klebstoff. Unter zusätzlichem Druck und Wärme lassen sich die behandelten Papierflächen anschließend miteinander verschweißen. Der Effekt entsteht also aus dem Material selbst heraus, ohne dass externe Stoffe hinzugefügt werden müssen. Einer der beteiligten Forscher:innen beschreibt den Prozess so: „Wir erzeugen also quasi unseren eigenen Klebstoff“.

Die Technologie greift dabei auf etablierte Verfahren zurück, etwa das Heißsiegeln, kombiniert diese jedoch mit der neuartigen Laserbehandlung. Erste Tests zeigen, dass die so entstehenden Verbindungen eine beachtliche Festigkeit erreichen können.

Umsetzung in industrielle Prozesse ist in Arbeit

Das Potenzial dieses Ansatzes liegt vor allem in der verbesserten Recyclingfähigkeit. Da keine Fremdstoffe mehr eingebracht werden, bleibt das Material sortenrein. Dadurch kann es effizienter wiederverwertet werden, ohne Qualitätsverluste durch Rückstände von Klebstoffen oder Kunststoffen.

Parallel zur Grundlagenforschung arbeiten die beteiligten Institute an der Übertragung in industrielle Prozesse. Eine Demonstrationsanlage zeigt bereits, dass sich das Verfahren prinzipiell in bestehende Produktionslinien integrieren lässt. Ziel ist es, die Technologie so weiterzuentwickeln, dass sie im industriellen Maßstab eingesetzt werden kann. Ein Projektbeteiligter formuliert das ambitionierte Etappenziel: „Unser Ziel ist es, … zehn Verpackungen pro Minute zu produzieren“.

Noch befindet sich das Verfahren in der Entwicklungsphase, doch die Perspektive ist klar: Papierverpackungen könnten künftig vollständig ohne zusätzliche Materialien auskommen. Sollte sich die Technologie durchsetzen, würde sie einen wichtigen Schritt in Richtung einer echten Kreislaufwirtschaft darstellen, in der Verpackungen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vollständig recycelbar sind.

via Fraunhofer IVV