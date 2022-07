Während sich der Großteil der Automobilhersteller auf den rein batterieelektrischen Antrieb fokussiert, hält das in Paris ansässige Start-up Hopium an der Vision von Autos mit Wasserstoffantrieb und Brennstoffzellen fest. Hopium möchte 2025 mit „Machina“ ein Wasserstoff-Luxusauto auf den Markt bringen, dass binnen drei Minuten „geladen“ werden kann und dann eine Reichweite von 1.000 Kilometer gewährleistet. Zuletzt hat das Pariser Unternehmen zehn Patente für eine neue Generation von Wasserstoffautos eingereicht.





Wasserstoffautos scheinen aktuell an Reiz verloren zu haben

VW und Mercedes-Benz haben ihre Unternehmungen im Hinblick auf die Produktion von Wasserstoffautos wieder eingestellt. Vor allem Mercedes war auf diesem Gebiet sogar jahrelang führend. Lediglich BMW hat die Idee der umweltfreundlichen Elektroautos mit Wasserstoffantrieb und Brennstoffzelle noch nicht an den Nagel gehangen. Hopium möchte den Wasserstoffantrieb in den Bereich der hochklassigen Automobile bringen und zur Marktreife verhelfen.

Hopium-Gründer Lombard sieht kurzfristig eine Koexistenz zwischen Wasserstoff und rein batteriebetriebenen Elektroautos

Olivier Lombard, der Chef des 2019 gegründeten Start-ups Hopium, ist sich sicher, dass Wasserstoffautos zu reinen E-Autos auch in Zukunft koexistieren werden und langfristig sogar das Rennen machen könnten. Bis dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg. Schließlich müssen Wasserstoffautos in der Gesamtbilanz zu batterieelektrischen Autos besser abschneiden. Machina soll sich laut Lombard an technologiebegeisterte Fahrerinnen und Fahrer richten, die nicht unbedingt davon überzeugt sind, dass batteriebetriebene Autos die einzige umweltfreundliche Lösung darstellen. Der Hopium Chef wird in Frankreich bereits als „Elon Musk“- der Wasserstoffauto-Industrie betitelt. Musk habe mit Tesla nicht die Elektromobilität erfunden, diese jedoch wesentlich vorangetrieben. Und genau diesen Weg möchte Lombard mit Hopium gehen. Lombard ist Motorsporterfahren und war in der Vergangenheit als Fahrer in Nachwuchsserien tätig. Beim Design von Machina hat sich Hopium daher Unterstützung bei Félix Godard eingeholt. Godard war bereits bei Porsche und auch Tesla tätig.





Hopiums Machina im Video

Machina feiert im Herbst 2022 Premiere

Im Oktober 2022 soll bereits die Premiere von Machina erfolgen. Die ersten 1000 Vorbestellungen sind ebenfalls bereits vorliegend. Ab Juni wurde die Möglichkeit für Vorbestellungen eingeräumt. Eine Reservierung von Machina ist für 410 Euro möglich. Hopium kündigte jüngst an das neue Wasserstoff-Luxusauto auf dem Pariser Autosalon 2022 zu präsentieren. Der futuristisch aussehende Luxuswagen soll mindestens 120.000 Euro kosten und 2025 an die Early-Birds ausgeliefert werden. Hopium rechnet 2030 bereits mit einem Umsatz von einer Milliarde Euro. Pro Jahr sollen dann 8.000 Fahrzeuge produziert werden. Machina leistet 500 PS und verfügt über eine Reichweite von über 1.000 Kilometer.

Erste Bilder von Machina zeigen ein sich über das gesamte Cockpit erstreckende Display. In der Mittelkonsole sind zusätzlich haptische Bedienelemente vorzufinden. Die recht hohe Mittelkonsole separiert Fahrer und Beifahrer sowie die Mitfahrer im Fond. Über diesen erstreckt sich ein großes Panoramadach. Designtechnisch erinnert Machina ein wenig an den Polestar sowie auch an das Model S von Tesla.

Quelle: Hopium