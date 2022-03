Strahlend hell erleuchtete nächtliche Straßen, auf denen weder Autos noch Radler oder Fußgänger unterwegs sind, soll es in Saarbrücken nicht länger geben. Gerade haben die Stadtwerke, die Unternehmensgruppe ENGIE, der Energie SaarLorLux (ESLL) und co.met eine intelligente Straßenbeleuchtung in Betrieb genommen. Am Willi-Graf-Ufer der saarländischen Landeshauptstadt rüsteten die Partner 21 Laternen mit Leuchtdioden-Strahlern, Bewegungssensoren und Kommunikationssystem aus. Ist alles ruhig wird die Leistung der Lampen auf 20 Prozent reduziert. Wenn sich etwas tut erstrahlen sie im Bruchteil einer Sekunde in voller Helligkeit. Verglichen mit dem Verbrauch der alten Lampen, die ständig mit 100 Prozent leuchteten, lassen sich so bis zu 80 Prozent der Energie einsparen und entsprechend viel Kohlenstoffdioxid. Das fällt vor allem ins Gewicht, wenn wieder mehr Kohlestrom erzeugt werden muss, weil es an Erdgas und Atomstrom fehlt.





Neu Funktechnologie





Die Lampen kommunizieren miteinander über ein LoRaWAN-Netz. Dahinter verbindet sich eine neuere verbirgt sich eine Funktechnologie, mit der Daten energieeffizient über lange Strecken übertragen und sendende beziehungsweise empfangende „Objekte“ miteinander verknüpft werden. Jede Laterne meldet dem Nachbarn, sich bereitzuhalten, die Lichtstärke auf 100 Prozent hochzufahren, wenn sich ein Verkehrsteilnehmer nähert.

Betrag für den Umweltschutz

Es sind nicht allein Kosteneinsparung und Umweltentlastung, die diese Laternensteuerung mit sich bringt. „Unsere intelligente Beleuchtung ist auch ein Beitrag für den Umweltschutz, weil Insekten, Vögel und Fledermäuse vor dauerhafter Lichteinwirkung geschützt werden“, sagt Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt. „Gleichzeitig wird das Sicherheitsgefühl der Menschen im städtischen Raum nicht beeinträchtigt, da Licht hinzugeschaltet wird, wenn es tatsächlich benötigt wird.“

Auf dem Weg zur Smart City

Die Technik, die hinter dem Projekt steht, kommt vom Energieversorger ENGIE mit Sitz in La Défense nahm Paris, dem auch das Saarbrücker Energieunternehmen SaarLorLux angehört. ENGIE entwickelt seit Jahrzehnten Hard- und Softwarelösungen für ein intelligentes Lichtmanagement und darauf aufbauende, sensorbasierte Services. Mit 170.000 smarten Leuchtpunkten weltweit gehört ENGIE zu den führenden Unternehmen bei Smart City-Anwendungen.