Für die anstehende Consumer Electronics Show (CES)in Las Vegas hat die Display-Sparte des koreanischen Herstellers LG gleich zwei Konzepte vorbereitet, die eher ungewöhnlich sind. Bei dem „Media Chair“ handelt. Es sich im eine Art Wippendesign, das ein gebogenes OLED-Display und einen Liegestuhl vereint. „Virtual Ride“ dagegen ist ein Fitness-Fahrrad mit einer Art OLED-Leinwand aus drei 55-Zoll-Displays.





Media Chair für entspannten Medienkonsum

Das von LG auf den Namen „Media Chair“ getaufte Konzept besteht aus einem drehbaren und gekrümmten 55-Zoll-Fernseher, der an das Ende einer Wippe angebracht sind, an deren anderen Seite der Konsument sitzt. Mit einer Krümmung von 1500R, was für derartige Anwendungsfälle laut LG ideal sei. Der Zuschauer sitze so im perfekten Brennpunkt-Abstand zum Bild, was ein optimales Seherlebnis garantiere.

Das Display kann auf Knopfdruck gedreht werden und verfügt über ein Cinematic Sound OLED, erzeugt den Sound also durch Eigenvibrationen selbst. Ergänzt wird dies durch im Stuhl verbaute Lautsprecher. Laut LG wird ein Massage-Sessel-Hersteller aus Korea aus dem Prototypen ein Serienmodell machen und dieses dann verkaufen. Über den Preis sei allerdings noch nichts bekannt.





OLED-Fitness-Bike

Das zweite Konzept, mit dem LG Display auf der CES auftreten will, hört auf den Namen „Virtual Ride“. Es handelt sich dabei um ein Fitness-Fahrrad, das vor einem riesigen Bild montiert ist, das aus drei gebogenen 55-Zoll-Bildschirmen mit 4k-Auflösung montiert ist. So soll dem Fahrer möglichst immersiv suggeriert werden, er fahre in der freien Natur. LG Display stellt die Technologie als Alternative zu VR-Headsets da. Der oberste Bildschirm ist dabei mit einem Radius von 500 Millimetern gebogen. Eine engere Kurve sei bei einem Display dieser Größe noch nicht erreicht worden.