Saudi-Arabien hat den neuesten Teil seines Mega-Projekts im Roten Meer vorgestellt. Das Projekt sieht mehrere groß angelegte Stufen vor, die darauf ausgelegt sind, das ölreiche Wüsten-Königreich in ein Paradies für Touristen zu verwandeln. Es hört auf den Namen Laheq und wird rund um eine künstliche, ringförmige Insel herum entstehen.





Ambitioniertes Projekt im roten Meer

Das Projekt wurde von der britischen Firma Foster + Partners entworfen, die angeblich auch in der Planung des sehr ambitionierten Bauprojekts involviert ist, in dessen Rahmen in Saudi-Arabien ein Wolkenkratzer mit einer Höhe von etwa einer Meile entstehen soll. Das Laheq-Projekt wiederum ist als eine Art „Für-Immer-Garten“ ausgelegt und soll auf einer künstlichen Insel mit dem gleichen Namen im Westen des Landes entstehen, die Teil einer Inselgruppe mit 90 Inseln ist.

Die Insel Laheq ist etwa vier Quadratkilometer groß und wird um eine Art Ring mit einer Durchmesser von etwa 800 Metern entstehen. Auf der künstlichen Insel sollen dann Luxusapartments und Hotels entstehen. Einige der Apartments sollen dann käuflich erworben werden können, während andere als Ferienhäuser vermietet werden sollen.





Saudi-Arabien will ein Tourismus-Paradies werden

Des Weiteren sollen auf der Insel ein Marktplatz, diverse Läden, Entertainment-Möglichkeiten, ein Golfkurs und ein kleiner Hafen entstehen. Ein großer Fokus soll dabei auf Wellness gelegt werden. Außerdem wird es Möglichkeiten für Wassersport inklusive Tauchbasen geben. Vor allem letzteres bietet sich an, beheimatet das Meer rund um die Insel doch das nach Angaben der lokalen Regierung viertgrößte Riff der Welt, das die Heimat von 2.000 Arten von Fischen ist.

Laheq soll 2028 fertiggestellt werden und bis 2030 zu 100 Prozent durch erneuerbaren Energien mit Strom versorgt werden. Parallel entsteht in Saudi Arabien die ambitionierte Mega-City „The Line“.

via Red Sea Global