Emissionsfreie Luftreisen sind nur schwer zu erreichen. Unmöglich sind sie allerdings bereits heute nicht mehr. Zumindest dann nicht, wenn man genug Zeit mitbringt. Das Solar Airship One ist ein solargetriebenes Luftschiff, das etwa 20 Tage benötigen wird, um komplett den Äquator zu umrunden. Bei dieser Reise legt das Luftschiff etwa 40.000 Kilometer in einem einzelnen Flug zurück – und das vollkommen emissionsfrei.





Fast 5000 Quadratmeter Solarzellen

Das Solar Airship One soll 151 Meter lang werden und wird auf der Oberseite auf einer Fläche von 4800 Quadratmetern komplett von Solarzellen bedeckt sein. Tagsüber werden diese Solarzellen das elektrische Antriebssystem des Luftschiffes antreiben. Gleichzeitig wird Energie abgespeist, die für die Elektrolyse von Wasser zu Wasserstoff genutzt wird. Mit diesem Wasserstoff werden dann nachts Brennstoffzellen angetrieben, die die für den Vortrieb nötigen Energie bereitstellen.

Die Besatzung des Luftschiffs wird aus einem Dreierteam bestehen: Michel Tognini, ein französischer Pilot und ehemaliger Astronaut, Dorine Bourneton, einer bekanntem und gelähmten Kunstflugpilotin sowie Bertrand Piccard, einem Abenteurer, der 1999 erstmals mit einem Heißluftballon nonstop die Welt umrundete und außerdem Plot der Solar Impulse 2 auf dem ersten Flug um die Erde mit Sonnenenergie war.





In 20 Tagen um die Welt

Um das Ziel der Weltumrundung in 20 Tagen zu erreichen, müsste das Team eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwas über 83 km/h erreichen, was etwa einem Zehntel der Reisegeschwindigkeit eines Verkehrsflugzeuge entspricht.

Die Energie, die das Solar Airship One auf seiner Reise benötigen wird, wird komplett erneuerbar sein. Das gilt allerdings nicht für die 50.000 Kubikmeter Helium, die die 15 separaten Abteilungen des Luftschiffs füllen werden. Im Gegenteil: Helium ist das einzige Element auf der Erde, das komplett unersetzbar ist. Denn wenn es in die Luft entweicht, steigt es auf und verlässt die Atmosphäre ins All.

Die Reise des Air Ship One ist für2026 geplant. Dabei will das Team dem Äquator folgen und eine Reiseflughöhe von etwa 6000 Metern eingehalten werden.

Luftschiffe erleben derzeit in mehreren Projekten eine Art Renaissance. Projekte wie AirYacht oder der Airlander wollen die Ära der Luxusreise-Luftschffe wiederbeleben, während andere davon ausgehen, dass Wasserstoff-Luftschiffe die Lösung für emissionsfreien Güterverkehr in der Luft sein und dabei sogar 8-10 Mal mehr als Nutzlast Transportflugzeuge tragen könnten. Derartige Transportmethoden könnten bis zu 10 Mal günstiger sein als der Transport mit einem Frachtschiff – im Verhältnis zum Frachtgewicht natürlich.

