Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und sind es schlicht gewohnt, in Unterhaltungen „Bitte“ und „Danke“ zu sagen. Dass wir diese kleinen Gesten auch auf Unterhaltungen mit der KI ChatGPT übertragen kostet das Unternehmen OpenAI viel Geld. CEO Sam Altman begrüßt diese Angewohnheit der Nutzer:innen dennoch.





So teuer kann Höflichkeit sein

Laut Sam Altman kosten Nutzer:innen, die in ihren Anfragen an ChatGPT Worte wie „Bitte“ und „Danke“ nutzen, OpenAI mehrere Millionen US-Dollar. Das offenbarte der CEO in einer Antwort auf eine Nutzeranfrage auf der Plattform X.





Jedes zusätzliche Wort in einem Prompt an eine KI bedeutet, dass die KI mehr Daten verarbeiten muss. Diese Verarbeitung kostet Rechenleistung und somit Energie. Bei mehreren Millionen Anfragen jeden Tag summieren sich die Kosten, die Höflichkeitsfloskeln wie etwa ein „Danke“ verursachen, relativ schnell.

Höflich gegenüber Chatbots ist weit verbreitet. Etwa zwei Drittel der Nutzer:innen in den USA nutzen Höflichkeitsfloskeln gegenüber ihren Chatbots. Kurtis Beavers, seines Zeichens KI-Experte bei Microsoft in Redmond, argumentierte gar, dass gute Umgangsformen zu besseren Ergebnissen führen könnten, da die KI oft den Ton und die Detailtiefe des Prompts widerspiegele.

Debatte über die Kosten von KI

Die Thematik zeigt erneut, dass der Betrieb von KI-Modellen wie ChatGPT enorm energieintensiv ist. Allein das Generieren einer E-Mail mit 100 Wörtern mithilfe einer KI kostet etwa 0,14 Kilowattstunden Strom – zu diesem Ergebnis kam eine Untersuchung der Washington Post und der University of California. Höflichkeit macht natürlich nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus, allerdings zeigt Altmans Kommentar, dass hinter jeder KI-Anfrage reale Ressourcenkosten stehen. Nicht umsonst gibt es derzeit eine Debatte über die Notwendigkeit nachhaltiger Ansätze, um die Kosten der sogenannten „KI-Revolution“ zu senken. Einen weitreichenden Ansatz verfolgen derzeit etwa die Chinesen.