Die Natur steckt voller Schätze, ein wahrer Goldschatz darunter ist sicherlich das Cannabinoid CBD. Anders als das THC entfaltet dieses keine psychoaktive Wirkung im menschlichen Körper, sondern verleiht ihm Gesundheit und Vitalität. Doch eignet es sich auch als Anti Aging Kosmetik und verleiht uns bei Anwendung einen jungen und frischen Teint?





In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die Rolle der Cannabinoide auf den Alterungsprozess im menschlichen Körper werfen und wie es sich auf unsere Hautgesundheit und Vitalität auswirken kann – für ein langes, gesundes Leben!

Was ist CBD?

CBD ist ein natürliches Cannabinoid, welches aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Es ist eines von mehr als 100 Cannabinoiden, die in der Pflanze enthalten sind. Seine Wirkung auf den menschlichen Körper entfaltet das pflanzliche Produkt, indem es an bestimmte Rezeptoren in unserem Gehirn andockt, die Teil des Endocannabinoiden Systems sind. Dieses ist für eine Vielzahl von Funktionen im Körper verantwortlich, darunter Schmerz, Stimmung, Appetit und Schlaf. In den letzten Jahren hat sich CBD vermehrt bei physischen und psychischen Krankheiten als Unterstützer beim Heilungsprozess bewahrheitet.





Welche Potenziale hat CBD als Anti-Aging-Mittel?

Eine seiner möglichen Wirkungen von CBD als Anti-Aging-Mittel besteht darin, den oxidativen Stress zu reduzieren, der nachweislich unsere Zellen altern lässt. Außerdem ist das CBD sehr reich an Antioxidantien, die bekanntermaßen freie Radikale abfangen und beseitigen, bevor sie Schäden anrichten können. Dies trägt dazu bei, den Alterungsprozess zu verlangsamen und die Haut in einem gesunden Teint strahlen zu lassen.

Doch damit noch nicht genug, CBD hat auch entzündungshemmende Eigenschaften, was bedeutet, dass es helfen kann, schädliche Entzündungen im Körper zu reduzieren und so ebenfalls den Alterungsprozess zu verlangsamen. Es wurde bereits durch Experten bewiesen, dass Entzündungen einen Auslöser für diverse Alterskrankheiten darstellen und das Altern selbst vehement beschleunigen kann. Auch unterstützt die Einnahme oder das Auftragen von CBD auf die Haut den Körper dabei, gesunde Hautzellen herzustellen beziehungsweise die Regeneration alter Hautzellen zu beschleunigen. Studien haben gezeigt, dass es helfen kann, die Produktion neuer Zellen in der Haut anzuregen und somit vorzeitige Faltenbildung und andere Zeichen des Alterns sichtlich zu reduzieren.

All diese Eigenschaften machen CBD zu einem vielversprechenden Kandidaten als Anti-Aging-Mittel. Es ist allerdings anzumerken, dass die Wirkung von CBD von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausfallen kann. Daher ist es ratsam, sich vor der Einnahme ausgiebig über die Produkte zu informieren und gegebenenfalls mit einem Arzt oder Apotheker zu besprechen. Gerade Letztgenanntes ist dringend anzuraten, sofern man täglich auf Medikamente zurückgreifen muss.

Fazit: Lohnt sich eine Behandlung mit Pflanzenmitteln gegen das Altern?

Nach einem langen Kampf gegen Kritiker hat es CBD geschafft, sich vor allem in der Gesundheitsbranche beispielsweise zur Schmerzlinderung während einer Chemotherapie zu etablieren. Wie wir nun in unserem Artikel festgestellt haben, hat es nicht nur gesundheitliche Vorteile wie die Senkung des Blutdrucks oder die unterstützende Behandlung von psychischen Störungen, sondern es hilft uns auch, den Alterungsprozess zu bekämpfen. Das liegt zum einen an seiner entzündungshemmenden Wirkung und zum anderen an seiner Fähigkeit, alte Hautzellen zu regenerieren, all diese Faktoren führen zu einem jüngeren und frischeren Aussehen.