Digitalisierung ist längst kein Trend der Zukunft mehr. Schon lange hat der digitale Wandel viele Bereiche des täglichen Lebens in Beschlag genommen. Auch in der Berufs- und Arbeitswelt ist das Thema omnipräsent. Nichtsdestotrotz bleibt es abseits einer enorm gesteigerten allgemeinen Effizienz wichtig, den Stichpunkt der Kosteneffizienz nicht zu vernachlässigen.







Das aktive und organisierte Management von IT, sowohl von Hard- als auch Software ist nämlich in vielen Branchen mittlerweile ein gewichtiger Kostenfaktor und somit ein entscheidender Aspekt für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Insbesondere im Bereich Software- und Lizenzmanagement spielt eine strukturierte Herangehensweise mehr und mehr eine wichtige Rolle. Immer mehr Unternehmen setzen daher ein Lizenzmanagement Tool ein, das in vielerlei Hinsicht Vorteile mit sich bringt.

Direkte Vorteile für Unternehmen

Ein effizientes IT-Management ist schon allein aus Reputationsgründen für viele Unternehmen unabdingbar. So hätte zum Beispiel eine klassische Unterlizenzierung einen bedeutenden Imageschaden zur Folge. Das organisierte und strukturierte Software- und Lizenzmanagement ist ein wichtiger Bestandteil zukünftiger Digitalisierungsprozesse und -Maßnahmen von Unternehmen. So kann unter anderem sichergestellt werden, dass stets die aktuellste Version einer Anwendersoftware in Betrieb ist, die für gewöhnlich auch den bestmöglichen Schutz vor Datenklau oder -missbrauch bietet.





Diese Vorteile sind im Übrigen nicht das Resultat einer neuen Entwicklung. Stattdessen sorgte schon die Finanzkrise des Jahres 2009 für den Durchbruch der Branche. Auch in diesen Tagen dürften viele Firmen bestrebt sein, ihre Kostenstruktur effizienter zu gestalten.

Ökonomischer Faktor eines strukturierten Software- und Lizenzmanagements zunehmend bedeutsamer

Auch als wirtschaftlicher Faktor gewinnt ein strukturiertes Software- und Lizenzmanagement für zahlreiche Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Ein aktives Lizenzmanagement und die automatisierte Anpassung von Software und Lizenzen an die aktuellen Bedürfnisse eines Unternehmens sind mittlerweile teilweise ein erheblicher Kostenfaktor für Unternehmen. Ob On-Premises oder Cloud Computing: Die Inanspruchnahme von zeitlich begrenzten Softwarelizenzen wird immer komplexer. Abhängig vom Unternehmenswachstum sind in dieser Hinsicht auch etwaige Erweiterungen und Anpassungen in regelmäßigen Abständen notwendig.

Eine diesbezügliche Kontrolle und Überprüfung sowie eine in die Zukunft gerichtete Planung können für den Unternehmenserfolg von entscheidender Bedeutung sein. Ein effizientes Lizenzmanagement kann bis zu 30 Prozent der in diesem Zusammenhang stehenden laufenden Kosten einsparen und somit die anfänglichen und dann laufenden Investitionskosten oftmals innerhalb weniger Monate kompensieren. Auf mittlere bis lange Sicht betrachtet ist optimiertes Lizenzmanagement somit ein potenziell entscheidender Wettbewerbsvorteil, der sich dann sowohl auf der Kosten- als auch der Ertragsseite eines Unternehmens durchaus bemerkbar macht.

Die finanziellen Vorteile beschränken sich derweil nicht auf komplexe Systeme wie zum Beispiel SAP. Selbst einfache Anwendungen, wie sie ein jedes Unternehmen in Anspruch nimmt, zeichnen sich durch ein großes Sparpotenzial aus. Office 365 als optimierte SaaS-Anwendung kann zum Beispiel bis zu 50 Prozent günstiger sein als eine klassische Lizenzierung.

Fazit: Software- und Lizenzmanagement ein entscheidender Mikrotrend des Makrotrends Digitalisierung

Die Digitalisierung ist in zahlreichen Lebensbereichen ein Mega-Trend unserer Zeit. Die Thematik ist mittlerweile so komplex, dass sich innerhalb dieser Entwicklung bedeutsame Ankerpunkte herauskristallisiert haben, die aufgrund ihrer Bedeutsamkeit erhöhte Aufmerksamkeit verdienen. Für Unternehmen gilt dies unter anderem für den Bereich Software- und Lizenzmanagement. Aufgrund der Nutzung von modernen IT-Infrastrukturen wie beispielsweise Cloud Computing ist die Anmietung von flexiblen aber zeitlich begrenzten Softwarelizenzen für zahlreiche Unternehmen von entscheidender Bedeutung hinsichtlich des Unternehmenserfolgs.