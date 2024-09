Elon Musk, seines Zeichens einer der reichsten Menschen der Welt sowie der Chef von SpaceX, ist bekannt dafür, sein eigenes soziales Netzwerk X für allerlei Aussagen zu nutzen, darunter auch immer wieder Prognosen, wann denn nun Menschen auf dem Mars landen werden. So auch vor einigen Tagen: Laut Musk sollen bereits in den nächsten zwei Jahren erste Landeversuche mit dem Starship auf dem roten Planeten stattfinden. Sollten diese erfolgreich verlaufen, will SpaceX bereits 2028 erstmals Menschen zum Mars schicken.

„Von da an wird die Flug-Rate exponentiell wachsen, mit dem Ziel, in ungefähr 20 Jahren eine sich selbst erhaltende Stadt zu errichten. Multiplanetar zu sein, wird die wahrscheinliche Lebensspanne des Bewusstseins deutlich erhöhen, da wir – sowohl wortwörtlich als auch metabolisch – nicht mehr alle unsere Eier auf einem Planeten haben„, schreibt Musk in seinem Post weiter.

The first Starships to Mars will launch in 2 years when the next Earth-Mars transfer window opens.

These will be uncrewed to test the reliability of landing intact on Mars. If those landings go well, then the first crewed flights to Mars will be in 4 years.

Flight rate will… https://t.co/ZuiM00dpe9

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2024