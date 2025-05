Ein Sperber, der gezielt auf ein Ampelsignal wartet, um auf Jagd zu gehen? Der Zoologe und Verhaltensforscher Vladimir Dinets berichtet im Fachjournal »Frontiers in Ethology« über genau diese Beobachtung. Mit seiner cleveren Anpassung an die städtische Umgebung ist der Raubvogel nicht allein.





Sperber flog knapp über dem Gehsteig heran

Schlau hat sich das der junge Rundschwanzsperber ausgeklügelt: Er wusste, dass sich jeden Morgen verschiedene Singvögel in einem bestimmten Garten versammeln, um dort Speisereste zu fressen. Doch ein Angriff ohne Deckung würde die Beute auseinandertreiben und ihn selbst leer ausgehen lassen. Also beobachtete er die Abläufe rund um das begehrte Ziel und entwickelte daraus eine Taktik. Sprang an der wenig befahrenen Straße die Fußgängerampel mit ihrem akustischen Signal auf Rot, positionierte er sich prompt auf der anderen Straßenseite in einem Baum. Sobald sich eine genügend lange Autoschlange gebildet hatte, flog er knapp über dem Gehsteig heran, schlug einen Haken zwischen den stehenden Wagen und stürzte sich auf den Garten. Niemand sah ihn kommen – und die Ausbeute war entsprechend gut.

Ampel defekt – Sperber leider weg

Der Forscher ist davon überzeugt, dass der Sperber seine Jagdtechnik vollständig selbst entwickelt hat. Bislang gab es auch noch keine weiteren Berichte über Raubvögel, die genau dasselbe taten wie dieses kluge Tier. Ungefähr zwei Jahre lang lief alles wie am Schnürchen, dann ging die Ampel defekt und der nun erwachsene Vogel verschwand auf Nimmerwiedersehen. Dass sich wilde Tiere, vor allem Vögel, an die urbanen Gegebenheiten anpassen, passiert immer wieder. So verwenden Krähen Autos als Nussknacker, Singvögel picken Insektenleichen von Windschutzscheiben und diverse Raubvögel patrouillieren neben Schnellstraßen, um die durch Kraftfahrzeuge überfahrenen Tiere zu fressen. Wie viele von ihnen aber Ampelsysteme im Auge behalten und diese für sich nutzen, ist unbekannt.





