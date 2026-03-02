Der Ausbau von Rechenzentren wird meist mit Stromverbrauch, Netzausbau und dem Boom KI-basierter Dienste verbunden. Weniger sichtbar ist ein anderes Problem: der Wasserbedarf für die Kühlung der Anlagen. Gerade in trockenen Regionen kann das zum politischen und ökologischen Konfliktthema werden. Vor diesem Hintergrund ist Googles neues Rechenzentrum im texanischen Wilbarger County bemerkenswert, weil der Konzern ankündigt, dort im Kühlbetrieb praktisch ohne Wasser auszukommen. Statt auf klassische wasserintensive Verfahren setzt das Unternehmen auf ein luftbasiertes Kühlsystem und verbindet das Projekt zugleich mit neuen Energieanlagen vor Ort.





Google will dem Wasserproblem digitaler Infrastruktur begegnen

Die Grundidee hinter dem Projekt wirkt fast wie eine Reaktion auf eine der heikelsten Debatten rund um digitale Infrastruktur: Rechenzentren brauchen enorme Kühlleistung, und diese Kühlung wird vielerorts mit erheblichem Wasserverbrauch erkauft. New Atlas verweist darauf, dass gerade in wasserarmen Gebieten die Belastung lokaler Ressourcen kritisch werden kann. Google stellt sein Vorhaben in Texas deshalb ausdrücklich unter die Leitbegriffe Wassersicherheit und Energiebezahlbarkeit. In der offiziellen Ankündigung heißt es, der Standort solle nur noch für wenige unvermeidbare Campusfunktionen wie Küchen Wasser benötigen. Für die eigentliche Kühlung der Server wäre das ein deutlicher Bruch mit dem, was bislang bei vielen Anlagen üblich ist.

Google veröffentlicht kaum technische Details

Technisch bleibt Google in den öffentlichen Angaben auffallend knapp. Bekannt ist vor allem, dass eine „advanced air-cooling technology“ zum Einsatz kommen soll. Der entscheidende Punkt ist also weniger eine spektakuläre Einzelmaschine als ein anderes Kühlprinzip: Wärme soll primär über Luft abgeführt werden, nicht über wasserbasierte Verdunstung. Das ist besonders in Texas interessant, wo hohe Temperaturen die Kühlung erschweren, zugleich aber Nähe zu Nutzer:innen, verfügbare Flächen und Energieprojekte für den Standort sprechen. New Atlas weist allerdings auch auf den Haken solcher Lösungen hin: Luftkühlung kann den Strombedarf erhöhen. Genau deshalb koppelt Google das neue Rechenzentrum an neu entwickelte saubere Energieanlagen des Partners AES. Das Unternehmen spricht von einem „power first“-Ansatz, bei dem Rechenzentrum und Stromerzeugung möglichst gleichzeitig entstehen sollen.





Damit wird das Vorhaben mehr als nur ein gewöhnlicher Neubau für Cloud- und KI-Dienste. Google verknüpft den Standort mit einer größeren Energie- und Regionalstrategie in Texas. Nach Unternehmensangaben wurden dort bereits Verträge geschlossen, die mehr als 7.800 Megawatt an neuer Erzeugung und Kapazität ins texanische Stromnetz bringen sollen. Hinzu kommt ein Energy Impact Fund über 30 Millionen US-Dollar, der unter anderem Energieeffizienz und Gebäudesanierungen fördern soll. Das neue Zentrum in Wilbarger County steht damit nicht isoliert da, sondern als Teil einer Infrastrukturpolitik, mit der digitale Expansion gesellschaftlich anschlussfähig gemacht werden soll.

Kühlt die Anlage auch im Sommer?

Für die Region ist das Projekt auch ein wirtschaftliches Signal. Wilbarger Countys Richter Greg Tyra sprach von einer „major opportunity for our community“, also einer großen Chance für die Gemeinde. Google-Manager Andrew Hart nannte Texas sogar ein Zentrum der weltweiten KI-Führung. Solche Sätze gehören natürlich zum Standardrepertoire großer Ansiedlungen. Entscheidend wird daher sein, ob die Versprechen im Alltag tragen: ob die Luftkühlung auch im heißen Sommer zuverlässig funktioniert, ob die neue Energieversorgung tatsächlich entlastet statt nur zusätzlichen Bedarf zu organisieren und ob der angekündigte sparsame Umgang mit Wasser dauerhaft eingehalten wird. Gelingt das, könnte das texanische Projekt zu einem Modell für Rechenzentren in trockenen Regionen werden. Scheitert es, wäre es vor allem ein sehr ambitionierter PR-Satz mit Servern dahinter.

via Google