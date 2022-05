Elon Musks Satelliteninternet Starlink ist darauf ausgelegt, auch entlegene Gebiete auf unserem Planeten mit Internet zu versorgen. Im Rahmen des illegalen Angriffskrieg, den Russland derzeit in der Ukraine führt, zeigt sich bei der Verteidigung des Landes aktuell auch die strategische Bedeutung des satellitengestützten Internets. Ein Umstand, der auch dem Militär von China nicht entgeht, weshalb im Reich der Mitte gerade über Möglichkeiten nachgedacht wird, Starlink im Ernstfall zerstören zu können.





China betrachtet dezentrales Satellitennetzwerk mit Sorge

Die Forderung, dass Chinas Militär für den Fall der Fälle in der Lage sein muss, das Satelliteninternet von Elon Musk zu zerstören, kommt von einem Forscher, die im Dienste Chinas Volksbefreiungsarmee steht. Die entsprechende Studie des Pekinger Instituts für Tracking und Telekommunikation war vorübergehend öffentlich und wurde von der South China Morning Post zitiert. Starlink gehe mit Risiken und Gefahren für die Souveränität sowie die nationale Sicherheit Chinas einher, so heißt es in der Studie





Zuerst seien deshalb deutlich bessere Überwachungstechnologien nötig, um den Weg auch kleiner Satelliten im Erdorbit verfolgen zu können. Es gehe dabei aber nicht nur um ein paar einzelne Satelliten des Netzwerks, sondern es brauche günstige Maßnahmen mit hoher Effizienz, die das komplette System ausschalten können. Die Studie ist inzwischen nicht mehr online einsehbar, allerdings hat ein ehemaliger US-Diplomat sie als Übersetzung auf sein Blog gestellt. Eine offizielle Äußerung der chinesischen Regierung gibt es bislang noch nicht.

Mit Mikrowellen gegen Satelliten?

Seit 2019 arbeitet SpaceX am Aufbau des dezentralen Satelliteninternets Starlink. Mehr als 2000 Satelliten sind inzwischen in der Umlaufbahn, und das Unternehmen konnte Zehntausende Kund:innen in Dutzenden Staaten gewissen. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine konnte Starlink sich auch im Kriegsgebiet beweisen, was natürlich prompt scharfe Kritik aus Russland nach sich zog. Starlink wird unter anderem für die Kommunikation ukrainischer Drohnen mit dem Boden sowie den freien Zugang Hunderttausender Menschen ins Internet genutzt.

Ein Netzwerk wie Starlink gab es bisher nicht. Es verwundert also nicht, dass Chinas Militär das Netzwerk als strategischen Faktor in potentiellen Konfliktsituationen betrachtet. Eine Möglichkeit, gegen Starlink vorzugehen, wäre möglichst viele der kleinen Satelliten auf einmal zu zerstören, etwa durch Angriffe mit Mikrowellen. Aufgrund der hohen Zahl und des relativ kleinen Formfaktors der Starlink-Satelliten kämen herkömmliche Abwehrmaßnahmen wie Raketen eher nicht in Betracht.