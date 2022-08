Der E-Bike-Hersteller Twike hat eine rege Beteiligung am Crowdfunding für die fünfte Generation seines gleichnamiges E-Dreirad gemeldet. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h handelt es sich um das bisher sportlichste Modell des Herstellers. Das Ziel des Crowdfundings wurde innerhalb kurzer Zeit überschritten. Mit dem Beginn der Serienproduktion wird Anfang 2023 gerechnet.





Vorbestellungen über eigenes Crowdfunding-System

Bei dem dreirädrigen Elektrofahrzeug Twike handelt es sich um ein langstreckentaugliches E-Bike mit Karosserie, das Platz für zwei Personen bietet. Im nächsten Jahr soll die inzwischen bereits fünfte Generation des E-Dreirads auf den Markt kommen. Der Mindestbeitrag, der eine Auszahlung der ersten Runde der Crowdfinanzierung an den Hersteller ermöglicht, wurde bereits innerhalb sehr kurzer Zeit überschritten. Somit ist eine Fortführung des Projektes sichergestellt.





Statt wie andere Start-ups Plattformen wie Indiegogo oder Kickstarter für die Crowdfunding-Kampagne zu verwendet Twike eine selbstentwickelte Plattform. Das System ist wie folgt: Auf der Webseite können unendlich viele Vorbestellungen für das Twike 5 durchgeführt werden. Es werden letztlich aber nur 500 Exemplare produziert und ausgeliefert. Unter anderem bestimmt die Höhe der Anzahlung bestimmt die Position in einer öffentlich einsehbaren Rangliste. Jeder Unterstützer kennt also seine individuelle Wahrscheinlichkeit, auch ein Twike 5 zu ergattern. Die anderen Bestellungen werden als Vorbestellung für das Twike 6 gehandelt.

Über diese Plattform sind insgesamt bereits 1.600 Vorbestellungen eingegangen. Twike konnte so eine Finanzierung von 4,8 Millionen Euro sichern. Für die Finale Entwicklung und den Beginn der Produktion sind insgesamt etwa sechs Millionen Euro notwendig. Der fehlende Betrag soll durch Erhöhung des Eigenkapitals sowie von institutionellen Investoren bereitgestellt werden.

Sportliches, schnelles E-Dreirad

Der Produktionsstart des Twike 5 ist für Anfang 2023 geplant. Die Reichweite des E-Dreirads beträgt je nach Version bei 250 bis 500 Kilometer, der Preis zwischen 39.900 und 49.000 Euro. Angetrieben wird das Twike 5 von einem Synchronmotor am Hinterrad, der es auf eine Leistung von 45 kW bei einem Leergewicht von 600 Kilogramm bringt. So soll eine Höchstgeschwindigkeit zwischen 130 und 190 km/h erreicht werden. Es handelt sich damit laut Angaben des Herstellers um das bisher leistungsstärkste und sportlichste Modell des Twike. Wie die Vorgängermodelle ist auch die fünfte Version des Twike mit einer Sidestick-Lenkung und Pedalen ausgestattet. Mit letzteren wird die Batterie aufgeladen, sodass das Twike offiziell ein 3-Rad-Elektrofahrzeug mit optionaler Muskelkraftunterstützung ist. In der EU wird es als dreirädriges Kraftfahrzeug der Klasse L5e eingestuft.