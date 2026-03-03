Quantentheorie macht klar, dass ein Vakuum nicht einfach „nichts“ ist. Selbst an Orten, an denen alle klassische Bewegung gestoppt scheint, wimmelt es von winzigen, fluktuierenden Feldern. Diese Quantenfluktuationen gelten oft nur als theoretische Kuriosität, doch aktuelle Forschungen zeigen, dass sie materielle Eigenschaften tatsächlich verändern können. In einem Experiment, das gerade in der Fachwelt für Aufsehen sorgt, haben Forscher:innen nachgewiesen, dass diese scheinbar unsichtbaren Schwingungen eines zweidimensionalen Materials ausreichen, um das Verhalten eines benachbarten Kristalls grundlegend zu beeinflussen.





Materialveränderung durch Quanteneffekte

Die Untersuchung, geleitet von Wissenschaftler:innen der Columbia University, hat zwei atomdünne Materialien in engen Kontakt gebracht: ein Blatt aus hexagonalem Bornitrid (hBN) und einen organischen Supraleiter mit der Bezeichnung κ-ET. hBN ist ein sehr dünnes, zwei-dimensionales Material, das in der Forschung wegen seiner stabilen Struktur und besonderen optischen Eigenschaften geschätzt wird. Supraleiter wie κ-ET tragen bei extrem tiefen Temperaturen elektrischen Strom ohne Widerstand. Wenn man aber ein hBN-Flake auf einen solchen Supraleiter legt, ohne zusätzliche Energie von außen wie Licht oder Wärme hinzuzufügen, zeigt sich ein verblüffender Effekt: Die Supraleitung geht verloren.

Die Ursache dafür liegt nicht in klassischer Reibung oder Wärme, sondern in der Wechselwirkung zwischen den quantenmechanischen Schwingungen beider Materialien. Die Fluktuationen im Vakuum des hBN-Blatts erzeugen elektromagnetische Felder, die mit den Schwingungen im Supraleiter resonant sind. Diese Resonanz ist der Schlüssel: wie ein genau passender Ton, der eine Glasscheibe zum Schwingen bringt, beeinflusst das hBN die Elektronen im anderen Material so stark, dass sie ihren kollektiven, supraleitenden Zustand nicht mehr erreichen können. „Any new knob that people can find for tuning superconductivity is significant“, sagte einer der Hauptautor:innen des Teams.





Resonanz als Werkzeug zur Materialmanipulation

Im Zentrum dieser Forschung steht die Idee, dass Quantenvakuumfluktuationen, die lange Zeit als theoretischer Effekt gehandelt wurden, tatsächlich genutzt werden können, um Materialien gezielt zu verändern. Die Forscher:innen betrachteten hBN nicht nur als starres Additiv, sondern als eine Art „Quantenhohlraum“. In solch einem Hohlraum sind elektromagnetische Schwingungen eingeschlossen, und auch ohne äußere Anregung existieren dort Quantenfluktuationen. Werden diese Fluktuationen auf ein anderes Material abgestimmt, können sie dessen innere Eigenschaften beeinflussen.

Dies ist ein fundamentaler Unterschied zu herkömmlichen Methoden, bei denen man Werkstoffe mit Lasern, mechanischen Spannungen oder Temperaturänderungen bearbeitet, um ihre Eigenschaften zu verändern. Hier ergibt sich der Effekt allein aus der quantenmechanischen Natur des Vakuums und der spezifischen Resonanz-Eigenschaften der Materialien. Die Supraleitung im κ-ET-Kristall verschwindet, weil die Vakuumfluktuationen die Bewegung der Elektronen stören, die für den Verlust des elektrischen Widerstands nötig ist.

Theoretisches Modell ist nun praktisch bewiesen

Der Nachweis, dass Vakuumfluktuationen materielle Eigenschaften beeinflussen können, gilt als ein Durchbruch in der Quantenmaterialforschung. Wo bislang theoretische Modelle vermuteten, dass Quanteneffekte in Hohlräumen die Eigenschaften von Festkörpern modulieren könnten, liefern diese Experimente einen klaren Beleg. Ein zentraler Aspekt ist die Spezifität: Nur wenn die Schwingungsfrequenzen von hBN und dem Supraleiter übereinstimmen, tritt die Wechselwirkung auf. Bei anderen Kombinationen, die nicht resonant sind, bleibt der Supraleiter unbeeinflusst.

Damit eröffnen sich neue Wege, Materialien zu entwerfen und zu steuern, die weit über klassische Ansätze hinausgehen. Statt externe Energie einzusetzen, könnten zukünftige Technologien Quantenvakuumfluktuationen als internes „Steuerungselement“ nutzen. Dies könnte nicht nur für Supraleiter relevant sein, sondern für eine Vielzahl von quantenphysikalischen Anwendungen, bei denen das Wechselspiel zwischen Feldern und Materie eine Rolle spielt. Die Ergebnisse markieren einen Schritt in ein bisher theoretisch beschriebenes, aber nun experimentell bestätigtes Feld der Materialwissenschaft.

via Columbia University