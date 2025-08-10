Kartoffel ist gleich Kartoffel? Überhaupt nicht! Auf die Zubereitungsart kommt es an. Während die gekochte Kartoffel auf dem Teller sehr wenig Einfluss auf das Diabetesrisiko hat, fallen Pommes umso mehr ins Gewicht – im wahrsten Sinne des Wortes. Bisherige Studien stellten die Kartoffel an sich unter Verdacht: Der hohe Stärkegehalt sei der Fehler. Doch Forscher der Universitäten Harvard und Cambridge liefern nun ein differenziertes Ergebnis.





Altersdiabetes wird durch Pommes sehr viel wahrscheinlicher

Die britischen Wissenschaftler beschäftigten sich mit den Daten von über 200.000 Menschen und fanden heraus: Bezüglich des gefürchteten Typ-2-Diabetes, auch Altersdiabetes genannt, macht es keinen Unterschied, ob man seine Kartoffeln gekocht, gebacken oder püriert genießt. In allen genannten Fällen zusammen erhöht sich das Erkrankungsrisiko bei drei Portionen pro Woche um ungefähr 5 Prozent – während Bewegungsmangel, Übergewicht, aber auch die Genetik die Hauptrisikofaktoren bleiben. Pommes jedoch stellten sich als deutlich schädlicher heraus: Dieselben drei Portionen davon lassen das Diabetesrisiko um 20 Prozent in die Höhe schnellen.

Ihre Daten erhielten die Forscher aus den USA. Es handelt sich um verschiedene Kohortenstudien aus den Jahren 1984 bis 2021, bezogen auf anfänglich gesunde Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Die Teilnehmer beantworteten alle vier Jahre detaillierte Ernährungsfragen. Über den Zeitraum von fast vier Jahrzehnten entwickelten etwa 22.300 von ihnen einen Altersdiabetes. Auch Langzeitstudien anderer Staaten flossen in die Auswertung mit ein.





Vollkornprodukte als gesunde Alternative, aber kein weißer Reis

Für das schlechte Abschneiden der Pommes Frites machen die Forscher Stoffe verantwortlich, die im Frittierprozess entstehen, aber auch Salze und Fette. Als gesunde Alternative zu Kartoffeln empfehlen sich Vollkornprodukte, die laut derselben Studie das Diabetesrisiko sogar senken – und zwar um 8 Prozent. Wer statt dreimal wöchentlich Pommes zu essen, genauso oft zu Vollkorngerichten greift, entwickelt sogar mit 19 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit Diabetes. Weißer Reis schlug die Kartoffel hingegen in negativer Hinsicht, darauf auszuweichen, scheint keine gute Idee.

Quelle: science.orf.at