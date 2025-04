Touchscreen, Radio, Entertainment: Das muss heute jedes Auto haben! Muss es wirklich? Der digitale Schnickschnack treibt den Preis in die Höhe, und nicht jeder ist davon begeistert. Pick-up-Fahrer sind ohnehin eher von der praktischen Sorte, also warum nicht einen kompakten E-Pick-up zum niedrigen Preis ohne modernes Drumherum bauen? Ein amerikanischer Hersteller hat sich ans Werk gemacht und das Ergebnis ist interessant genug, es hier vorzustellen.





Jeff Bezos unterstützt den Slate Truck finanziell

Kein Luxus, kein Schnickschnack, einfach E-Auto mit Ladefläche: Das soll der Slate Truck sein. Nicht einmal eine besondere Farbe hat der Wagen, die gegossenen Karosserieteile sind einfach grau. Wer mag, kann sich aber sein Fahrzeug mit Vinylfolien individualisieren lassen, immerhin. Zu den Geldgebern dieses Projekts gehört übrigens Amazon-CEO Jeff Bezos: Er scheint zu glauben, dass die Welt genau dieses Auto braucht. Die Fertigung soll Ende 2026 starten, in einem bereits bestehenden Werk im Mittleren Westen der USA. Pro Jahr sind 150.000 Fahrzeuge anvisiert.

Doch noch einmal zurück zu dem spartanischen Gefährt: Es besitzt ungefähr die Größe eines Audi A3, ist ohne Spiegel 1,80 breit und 4,43 Meter lang. Kein typischer US-Pick-up, also, sondern eher bescheiden. Die Nutzlast soll bei 635 Kilogramm liegen, die Ladefläche wird 1,50 Meter lang sein. In der Regel gibt es nur zwei Sitzplätze, doch lässt sich eine zusätzliche Rückbank für drei Personen montieren – so verwandelt sich der Pick-up in einen SUV.





Leistung 150 kW, Reichweite 240 bis 385 km

Der Motor an der Hinterachse bringt eine Leistung von 150 kW, die Reichweite liegt mit dem regulären Akku bei 240 km, sie lässt sich mit dem großen Akkupack auf etwa 385 km erweitern. Wer nicht auf digitale Unterhaltung verzichten möchte, kann sich Lautsprecher und Bluetooth-Tasten ins Lenkrad einbauen lassen oder einfach die optionale Halterung für Bluetooth-Boxen mitbestellen. Eine Tablet-Halterung gib’s als Extra auch, außerdem besteht standardmäßig die Möglichkeit, den Ladestand mit Reichweitenprognose per App abzurufen.

Die Sicherheitsausstattung ist komplett, an dieser Stelle wird nicht gespart. Sogar eine Rückfahr-Kamera befindet sich mit an Bord. Der Preis soll für die Basisversion sogar unter 20.000 Dollar liegen, wenn die E-Auto-Subventionen in den USA weiter bestehen. Ob es den Wagen auch in Europa gehen wird? Das steht leider noch nicht fest. Die Maße für ein europäisches Stadtauto hätte er immerhin.

Quelle: futurezone.at