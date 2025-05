Er ist LKW-Mechaniker und immun gegen giftige Schlangenbisse: Der US-Amerikaner Tim Friede überstand 856 Bisse – freiwillig! –, damit Forscher aus seinem Blut ein universelles Antiserum entwickeln können. Bei der Suche nach einem Gegengift geht bislang im Notfall für den Patienten wertvolle Zeit verloren. Bis erst die Schlangenart feststeht und das richtige Antiserum herausgesucht ist, hat mancher Unglückliche bereits sein Leben gelassen. Mit einem »Allheilmittel«, das in jeder Klinik bereitsteht, ließen sich entsprechend Tausende Leben retten. Dafür leidet Friede seit nunmehr 18 Jahren regelmäßig Schmerzen – und darf sich nun über ein erstes hoffnungsverheißendes Ergebnis freuen.





Im Test wirkt das neue Antiserum gegen 19 Schlangengifte

Das neue Antiserum, aus Tim Friedes Blut gewonnen, hat sich gegen 19 verschiedene Schlangengifte im medizinischen Test als wirksam erwiesen: eine Wahnsinnsnachricht für den mutigen Helden und alle Menschen, die in Schlangengebieten leben. 19 sind zwar noch längst nicht alle, aber schon auf dem Weg dorthin. Auf seinen Youtube-Kanal hält Friede seit rund zwölf Jahren einige der vielen schmerzhaften Begegnungen mit Mambas, Cobras und Konsorten fest. Mit dabei sind die tödlichsten Schlangen der Welt, deren Biss er jedes Mal überlebt. Im November 2018 fing alles an, als er sich von einer Wasserkobra beißen ließ. Seither hat der Mann sich auch schon öfter Giftdosen selbst injiziert, ohne direkten Schlangenkontakt.

Friedes Immunsystem produziert doppelte Portion Antikörper

Wissenschaftliche Analysen seines Blutes, unter anderem durch den Mikrobiologen Dr. Brian Hanley und Forscher der Firma Centivax, bestätigten, dass Friedes Körper doppelt so viele Antikörper wie ein durchschnittlicher Mensch produziert. Seine einzigartige Immunantwort wurde auch in einer Studie im Fachjournal »Cell« dokumentiert, die zeigte, dass zwei breit wirkende Antikörper aus seinem Blut (LNX-D09 und SNX-B03) in Mausexperimenten Schutz gegen zahlreiche Schlangengifte bieten. Die Antiserum-Forscher des Biotech-Start-ups Centivax, eine Tochter des US-amerikanischen National Institutes of Health und der Columbia University, veröffentlichten diese entscheidende Studie am Freitag. Sie bestätigt: Tödliche Schlangenbisse können mithilfe von Tim Friedes Blut bald schon den Schrecken verlieren. Das menschliche Labor erfüllt nun seinen Zweck.





Quelle: newatlas.com