CCP-30 scheint eine Art Wunderfarbe zu sein: Im heißen Singapur reflektierte sie an einem Gebäude dauerhaft bis zu 92 Prozent des Sonnenlichts, gab 95 Prozent der Wärme in Form von Infrarotstrahlung ab und schwitzte rund 30 Prozent ihres Gewichts an Regenwasser zur passiven Kühlung aus. Die Stromersparnis liegt bei 30 bis 40 Prozent; der CO2-Fußabdruck verringert sich damit über den gesamten Lebenszyklus um rund 28 Prozent. Besonders hilfreich ist die innovative Beschichtung in eher feuchten Gebieten, doch auch in trockenen Zonen macht sie wohl durchaus Sinn.





20 Prozent des Stromverbrauchs durch Klimaanlagen und Ventilatoren

Die Entwickler von CCP-30 betonen, dass ihre Fassadenfarbe eine zehnmal bessere Kühlleistung bietet als herkömmliche Produkte. Da jetzt schon 20 Prozent des Stromverbrauchs weltweit auf Klimaanlagen und Ventilatoren zurückzuführen sind, könnten sich über die passive Kühlung enorme Einsparungen ergeben. Vor allem in städtischen Wärmeinseln steigt der Kühlbedarf sogar noch an – umweltfreundliche Lösungen sind also absolut gefragt.

Bisherige Kühlfarben basieren auf einer passiven Kühlung durch Infrarotreflexion. Sie sind vorwiegend auf trockene, sonnige Klimazonen beschränkt, da sie bei hoher Luftfeuchtigkeit und Bewölkung nicht mehr richtig funktionieren. Außerdem ist ihre Wirkung richtungsabhängig und somit auf vertikalen Flächen deutlich schwächer als in der Waagerechten.





Zwei Vorbilder für die neue Forschung: Zement und Schweiß

Das internationale Entwicklerteam der neuartigen Kühlfarbe stand unter Leitung von Wissenschaftlern der Nanyang Technological University in Singapur. Es richtete seine Forschungen an zwei Vorbildern aus: Zement und Schweiß. Zuerst schufen sie ein weißes Gel aus Calciumhydrat, modifizierten es auf nanoskopischer Ebene und machten es so poröser. Mit der entstandenen Farbe strichen sie ein kleines Modellhaus an, um die Kühlleistung mit anderen Häusern zu vergleichen – eines davon war mit einer radiativen Kühlfarbe gestrichen. Zwei Jahre lang lief der Test und der erklärte Gewinner war – mit Abstand – das CCP-30.

Quelle: popsci.com