Wasserstoff ist eine der Säulen der Mobilitätswende. Im Personenverkehr auf der Straße wird das Gas eher eine untergeordnete Rolle spielen – Grund hierfür ist vor allem die Effizienz von Wasserstoffantrieben, die bei PKW deutlich unter der von batteriebetriebenen Elektromotoren liegt. Anders könnte es aber auf der Schiene, dem Wasser oder in der Luft aussehen. In Maribor in Slowenien fand nun der erste bemannte Testflug des Wasserstoff-Flugzeugs HY4 des deutschen Startups H2Fly statt. Es handelt sich um einen Durchbruch in der Luftfahrtindustrie: Nie zuvor hob ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb mit Besatzung abgehoben.





Erfolgreiche Tests mit Wasserstoff-Flugzeug

Bei dem Flugzeug HY4 handelt es sich um ein wasserstoffelektrisches Demonstrationsflugzeug, das von dem im Stuttgart ansässigen Unternehmen H2Fly entwickelt wurde. Im Rahmen der Testflugkampagne in Slowenien wurden vier Flüge absolviert, bei denen das Flugzeug mit flüssigem Wasserstoff angetrieben wurde. Darunter war auch ein Flug mit einer Flugdauer von mehr als drei Stunden.

Das HY4-Demonstrationsflugzeug ist mit einem wasserstoffelektrischem Brennstoffzellensystem ausgestattet, das kryogen gespeicherten Wasserstoff als Treibstoff verwendet. Flüssiger Wasserstoff hat hat gegenüber gasförmigen Wasserstoff den Vorteil, dass die Explosionsgefahr, die mit gasförmigen Wasserstoff einhergeht, quasi eliminiert wird. Die kryogene Speicherung wiederum ermöglicht geringere Tankgewichte und Tankvolumina. Dies führt zu einer größeren Reichweite und ermöglicht eine höhere Nutzlast.





Auf dem Weg zu einer emissionsfreien Luftfahrt

„Dieser Erfolg markiert einen Wendepunkt in der Nutzung von Wasserstoff zum Antrieb von Flugzeugen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die Machbarkeit von flüssigem Wasserstoff zur Unterstützung emissionsfreier Mittel- und Langstreckenflüge nachgewiesen„, so Josef Kallo, einer der Mitgründer von H2Fly. Die erreichten Testergebnisse seien wegweisend und ein Indikator dafür, dass flüssiger Wasserstoff als Treibstoff die Flugreichweite des HY4-Demonstrationsflugzeugs deutlich erhöhen wird.

Die Tests fanden im Rahmen einer umfassenden Zusammenarbeit im Rahmen des Projekts Heaven statt. Dabei handelt es sich um ein von der EU unterstütztem Konsortium, mit dem die Verwendung von kryogenen Wasserstoff in Flugzeugen demonstriert werden soll. H2Fly will 2024 ein Wasserstoff-Luftfahrtzentrum am Flughafen von Stuttgart eröffnen.

via H2Fly