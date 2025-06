Günstig essen gehen, das war einmal. Selbst dort, wo vor kurzem noch niedrige Preise herrschten, winkt heute nach dem Genuss eine saftige Rechnung. Auch an den Ikea-Restaurants ist die Preisspirale nicht vorbeigerauscht, doch nun möchte die Geschäftsleitung zurück zur preisgünstigen Gastronomie. Schließlich lebt Ikea nicht von Köttbullar und Hot Dogs, sondern von seinem Einrichtungssortiment.





CNBC berichtet über Preissenkungen um 50 Prozent

Demnächst könnte es sich wieder richtig lohnen, zu Ikea zum Essen zu fahren – ob mit der Familie oder zum Date. Die Menüvielfalt ist groß und zur Mahlzeit gibt es auf Wunsch sogar Wein oder Bier. Nebenbei hat der Möbelgigant mittlerweile auch eine fleischlose Köttbullar-Version im Angebot, sodass Vegetarier ähnlich satt auf ihre Kosten kommen wie Fleischesser. CNBC berichtet nun über geplante weltweite, starke Preissenkungen in den Schwedenrestaurants, und zwar um volle 50 Prozent. Gelten sollen die neuen Angebote, sobald sie in Kraft treten, in 14 verschiedenen Ländern und ausschließlich wochentags von Montag bis Freitag. Alle drei DACH-Länder werden voraussichtlich profitieren.





»Das Vertrauen der Verbraucher hat abgenommen«

Tolga Öncü als Führungskraft (COO) bei Ikea Retail äußert sich wie folgt zu den Plänen: »Das Vertrauen der Verbraucher hat abgenommen.« Er verweist darauf, dass die meisten Menschen heute stärker auf ihre Ausgaben achten. Anfang 2024 fand deshalb bereits eine drastische Preissenkung im Möbelsortiment um 20 Prozent statt, jetzt folgt die Küche. Derzeit kostet ein klassischer Köttbullar-Teller bei Ikea 6,95 Euro, die vegetarische Version liegt bei 5,95 Euro. Die Hälfte davon wären weniger als vier Euro – woanders kaum mehr machbar! Dazu wird es zumindest vorübergehend kostenlose Kindermenüs geben, damit auch Familien wieder Spaß am Ikea-Essen haben. Leider ist noch nicht bekannt, wann und wo es losgeht oder wie lange die Aktion dauert. Haltet die Augen offen — und lasst es euch schmecken!

Quelle: watson.de