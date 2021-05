Newsletter-Abonnenten von Trends der Zukunft haben es vermutlich schon mitbekommen: Wir sind jüngst vom Google Feedburner zu follow.it gewechselt. Wenn ihr künftig Mails von follow.it erhaltet, dann bitte nicht wundern. Auch nicht, wenn ihr innerhalb der Mail darum gebeten werdet euer Okay für den Service noch einmal zu geben. Das hat alles seine Richtigkeit.





Links





Da sich der Trends der Zukunft Newsletter nach wie vor großer Beliebtheit erfreut, haben wir diesen neben den Social-Network-Icons in jedem Beitrag platziert. So kann auch der Newsletter mit nur einem Klick abonniert werden. Follow.it selbst bietet zudem einige Funktionen an. So könnt ihr beispielsweise mehrere Newsletter übersichtlich verwalten und auch entsprechend filtern. In Zukunft werden noch weitere Funktionen folgen.

Wenn ihr Trends der Zukunft abonniert habt, bekommt ihr täglich eine Zusammenfassung der Nachrichten in euer Mailpostfach. Checkt bitte Mal, ob ihr den Newsletter auch erhaltet. Sollte dieser trotz Abonnement nicht eintreffen, überprüft bitte euren Spam-Ordner. Bei mir landeten die Newsletter vom Google Feedburner bei Web.de oftmals auch in diesem.

Wer möchte kann gern ein Feedback dalassen. Für Verbesserungsvorschläge sind wir immer dankbar. Wir wünschen euch nach wie vor viel Spaß mit Trends der Zukunft und wollen noch einmal Danke sagen für euren großartigen, täglichen Support. Zudem möchten wir auch nocheinmal gesondert großen Dank an unsere Steady-Unterstützer aussprechen. Und aufgrund des jünsgten „Ereignisses“ auch dir Martin H. ein ganz dickes Dankeschön. Top!

Vielen Dank Euer Trends-Team

Yvonne, Katharina, Sven,

Micha, Alex, Max, Wolf und Daniel.