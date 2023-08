Die Land Art Generator Initiative (LAGI), eine gemeinnützige Organisation in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania, hat sich der Förderung von Klimalösungen durch Kunst und Design verschrieben. Ihr spektakulärsten Projekt ist eine Art Triumphbogen, der im kommenden Jahr in der texanischen Metropole Houston erreichtet wird. Er ist 30 Meter hoch und hat eine Spannweite von 50 Metern. Er ist als Kunstwerk mit Nutzwert gedacht. In seinem Schatten können Veranstaltungen wie Konzerte stattfinden. Zudem ist „Arco del Tiempo“ (Bogen der Zeit), wie der in Berlin lebende Künstler und Architekten Riccardo Mariano seinen Entwurf nennt, ein Kraftwerk und eine Sammelstation für Regenwasser, das, ohne das öffentliche Netz zu belasten, Teile des Guadalupe Plaza Parks, in dem der Boden steht, grün hält. Zudem fungiert das Gebäude als Sonnenuhr – es wird wohl die größte der Welt werden.





400.000 Kilowattstunden grünen Stroms

Am wichtigsten ist jedoch die Kraftwerksfunktion. Der Bogen ist auf der dem Südwesten zugewandten Seite auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern mit Solarzellen bedeckt. Diese werden pro Jahr rund 400.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Abnehmer ist das nahe gelegenen Talento Bilingüe de Houston (TBH), ein lateinamerikanisches Zentrum für darstellende Künste, sowie das Kunstwerk selbst.

Neue Ära der Energie

„Es ist ein Denkmal für eine neue Ära der Energie“, sagt Houstons Bürgermeister Sylvester Turner. Und es sollängst nicht das letzte Kunstwerk sein, das das Klima durch die Produktion von grünem Strom entlastet. Der „Bogen der Zeit“ war ursprünglich ein Beitrag zum LAGI-Designwettbewerb 2019 für Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Realisiert wurde er in der Partnerstadt von Houston jedoch nicht.





Positiver CO 2 -Fußabdruck

Im Laufe von 30 Jahren wird das Kunstwerk mehr als zwölf Millionen Kilowattstunden saubere, erneuerbare Energie erzeugen und so die Emission von 8500 Tonnen Kohlenstoffdioxid verhindern. Das ist weit mehr als an Energie für den Bau des Bogens verbraucht wird. „Arco del Tiempo“ hat also einen positiven CO 2 -Fußabdruck.

