Vergorene Früchte enthalten Alkohol und sorgen bei Tieren für einen veritablen Schwips. Menschenaffen wie Schimpansen sind dem Rausch alles andere als abgeneigt – und obwohl sie ihre Nahrung ansonsten nicht oft teilen, zeigen sie sich bei alkoholhaltigen Speisen als besonders freigiebig. Wer säuft schon gern allein?





Gemeinsamer Konsum stärkt den Zusammenhalt

Seit Tausenden von Jahren konsumiert der Mensch Alkohol, die Droge ist in ihren verschiedenen Formen zum festen Bestandteil unserer Kultur geworden. Was man auch sonst davon hält: Gemeinsamer Konsum wirkt sich eindeutig positiv auf den Gruppenzusammenhalt aus – bei wilden Partys lassen sich oft neue Beziehungen und feste Bande knüpfen. Das gilt offensichtlich nicht allein für unsere Spezies, auch bei Schimpansen hat das großzügige Teilen von Alkohol Tradition. Sieben von zehn der wilden Menschenaffen teilen ihre Alkoholfrüchte mit ihren Artgenossen und sorgen so dafür, dass am Ende möglichst viele beschwipst sind.

Begrenzter Alkoholkonsum kann Stress reduzieren

Biologen gingen bislang davon aus, dass viele Tierarten vergorene Früchte aus einem einfachen Grund fressen: Sie sind einfacher zu knacken und das Fruchtfleisch ist besonders kalorienhaltig. Doch Wissenschaftler der University of Exeter ergänzen diese simple Überlegung nun mit einem weiteren Grund, und zwar dem der Beziehungspflege. In erster Linie aber kann begrenzter Alkoholkonsum Stress reduzieren, indem er das Endorphinsystem aktiviert. Das Wohlbefinden steigt, vor allem innerhalb einer vertrauten Gruppe, wie bei einer menschlichen Feier.





Die Schimpansen geraten sichtbar ins Torkeln

Bevor sie ihre Erkenntnisse im Fachjournal Current Biology veröffentlichten, beobachteten die Forscher wilde Schimpansen im Cantanhez-Nationalpark in Guinea-Bissau. Die dortigen Populationen fressen sehr gern fermentierte Brotfrüchte, und zwar am liebsten gemeinsam. Bis zu 17 Tiere aller Altersgruppen nahmen am gemeinschaftlichen Konsum teil; beide Geschlechter waren dabei gleichermaßen vertreten. Die Früchte enthalten »nur« bis zu 0,61 Prozent Alkohol, also im Vergleich zu unseren alkoholhaltigen Getränken eher wenig. Aber die Tiere fressen regelmäßig so viel davon, dass sie sichtbar ins Torkeln geraten. Und es scheint ihnen zu gefallen, denn sie tun es immer wieder.

Quelle: forschung-und-wissen.de