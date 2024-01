In den Niederlanden gibt es 35.000 Kilometer Radwege. Zwei längere Abschnitte mit einer Fläche von insgesamt 2000 Quadratmetern haben jetzt eine Doppelfunktion: Er ermöglichen es den Radfahrern, ungefährdet in die Pedale zu treten, und sie erzeugen Strom. Das Bauunternehmen BAM Royal Group im niederländischen Bunnik hat die Wege mit Wattway ausgestattet, das sind patentierte Solarzellen, die Colas, ein Unternehmen im Bereich der Verkehrsinfrastruktur in Paris, und das französische Institut für Sonnenenergie (INES) in Le Bourget-du-Lac entwickelt haben.





Anders als bei bisher realisierten Photovoltaikprojekten auf Radwegen ist für die Wattway-Module keine völlige Neukonstruktion der Wege nötig. Sie Module werden einfach auf die vorhandenen Wege geklebt. Mehrere Harzschichten schützen die Solarzellen vor Beschädigung durch den Radverkehr. Die Module speisen den Strom ins Netz und in eine Batterie ein, aus der beispielsweise die nächtliche Wegebeleuchtung und Ladestationen für E-Bikes mit Strom versorgt werden können. Eingesetzt werden Batterien mit einer Kapazität von einem oder drei Kilowattstunden. Ein Quadratmeter Wattway hat bei maximaler Sonneneinstrahlung eine Leistung von 148 Watt (Watt peak ).

Harz schützt Solarzellen vor Zerstörung

Ein Wattway Pack besteht aus drei, sechs, neun oder zwölf Modulen. Diese werden verklebt, verkabelt und mit einem Schaltschrank sowie der Batterie verbunden. Sie können nicht nur genutzt werden, um Radwege und Bürgersteige zu elektrifizieren, sondern auch zur Stromversorgung von Verkehrszeichen, Parkscheinautomaten und anderen Stromverbrauchern in Städten und auf dem Land.





Erste Testinstallation in Deutschland

Die Radwege in den Niederlanden sind die bisher größten Installationen. Zuvor schon hatte Colas 40 kleine Versuchsflächen in verschiedenen Regionen Frankreichs und im Ausland realisiert. Dazu gehört auch eine Testinstallation auf einem Parkplatz des Bauunternehmens Leonhard Weiss am Standort Göppingen, das die schlüsselfertige Nachrüstung von Verkehrsflächen mit Wattway-Modulen anbietet. Die 36 Solarmodule mit einer Fläche von 39 Quadratmetern haben eine Leistung von etwa 4,5 Kilowatt und liefern pro Jahr rund 3000 Kilowattstunden.

Elektrozweiräder im Visier

Das Unternehmen setzt vor allem auf die Nachrüstung von Stellplätzen für Elektrozweiräder mit Wattway-Modulen zur Versorgung von örtlichen Ladestationen. „So können Städte und Gemeinden gezielt Anreize für eine neue Mobilität setzen“, wirbt das Unternehmen für die Technik.

